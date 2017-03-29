Кузнецова хочет наградить девочку, которая шла 8 км по тайге ради бабушки

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила выдвинуть четырехлетнюю девочку из Тувы на премию Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горящее сердце". Ребенок прошел восемь километров по тайге за помощью больной бабушке.

"Поступок маленькой Сагланы должен быть оценен по достоинству. Девочка ради родных совершила подвиг", — приводит слова Кузнецовой сайт омбудсмена.

Лауреатом премии "Горячее сердце" ежегодно становятся дети и подростки, которые доказали, что готовы бескорыстно прийти на помощь и преодолеть трудные жизненные ситуации.

За проявленное мужество к ведомственной награде ребенка также готовы представить в МЧС России.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении матери девочки. По данным ведомства, она оставила четырехлетнюю дочь у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. При этом женщина знала, что они не могут обеспечить безопасность ребенка. Восьмого февраля бабушке стало плохо, и ребенок по тайге пошел за помощью.

Врачи, которые осматривали девочку, диагностировали у нее переохлаждение. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Она находится в социально-реабилитационном центре.

Как сообщает сайт омбудсмена, органы опеки не видят причин забирать ребенка из семьи. На данный момент ее родные планируют приобрести новое жилье и перебраться на постоянное место жительства в районный центр, село Кунгуртуг.