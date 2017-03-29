Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весна

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Весна вернется в Москву в выходные. К понедельнику потеплеет до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости представитель центра погоды "Фобос".

"Сейчас над нами проходят холодные воздушные массы, температура в дневные часы будет с трудом преодолевать нулевую отметку, а по ночам до 7-9 градусов мороза опускаться", — сказал собеседник агентства.

В выходные северный поток, который принес холодный воздух, сменится на юго-западный, и в московский регион начнет поступать воздух из Средиземноморья.

Приход теплых воздушных масс приведет к резкому потеплению в столице и области. Уже в начале следующей недели дневные температуры существенно превысят климатическую норму.

"Днем мы ожидаем в пределах плюс 10-13 градусов, в ночные часы температуры будут близки к нулю, но все равно это будет примерно на 5 градусов выше климатической нормы", — отметил метеоролог.