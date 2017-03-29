Глава МВД предложил уничтожать контрафактный алкоголь без решения суда

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил уничтожать изъятую контрафактную алкогольную продукцию без решения суда.

"У нас есть уполномоченная организация Росалкогольрегулирование, но даже она не может справиться с тем объемом изъятой продукции, которой буквально забиты склады. Поэтому можем принимать любые решения, но если хранить вот это изъятое негде и реализовывать негде, то вся эта работа пойдет насмарку", — сказал Колокольцев, выступая на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Я предлагаю в рамках обсуждаемого вопроса действительно расширить предложение и распространить его, в том числе, и на алкогольную продукцию. Изъяли и уничтожили. И это будет гораздо более эффективно, чем все наши ожидания судебных заседаний, вывоза, завоза. И большие накладные расходы (требуются) для уничтожения этой продукции", — добавил он.

С 6 августа 2015 года в РФ уничтожаются продукты, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.