В Якутии введут уроки культуры здоровья для школьников

ЯКУТСК, 29 мар — РИА Новости. Уроки культуры здоровья в целях профилактики употребления психоактивных веществ будут введены через два года во всех образовательных учреждениях Якутии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Управления госалкогольконтроля РС(Я).

По его словам, рекомендация ввести в школьную программу уроки культуры здоровья стала одним из итогов VI Республиканского форума сторонников здорового образа жизни под названием "От трезвых сел — к процветанию республики", который прошел с 22 по 28 марта в Якутске. Программа форума включала трехдневный курс лекций и круглый стол на тему "Профилактика употребления психоактивных веществ в подростково-молодежной среде".

"По итогам круглого стола принято решение, что в этом и следующем учебных годах подобные уроки пройдут в ряде пилотных школ, а уже через два года они будут внедрены в образовательных учреждениях по всей республике", — сказал собеседник агентства.

В ходе форума участники Молодежной школы трезвого и здорового образа жизни защитили социальные проекты, касающиеся формирования трезвого образа жизни, например, социальные ролики "Мысли еще не рожденного ребенка". Участники форума также отметили позитивный опыт работы опорных центров здорового образа жизни на территории Якутии, обсудили ход реализации законов, ограничивающих продажу алкоголя на территории муниципальных образований. К настоящему времени уже 124 села в Якутии ввели полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на своей территории.

"Последовательная антиалкогольная политика, проводимая главой Якутии Егором Борисовым, привела к тому, что в республике из полутора тысяч алкогольных магазинов 520 прекратили свою деятельность. Реализация алкоголя в абсолютном выражении сократилась с 8,7 до 6,8 литра на душу населения", — добавил представитель пресс-службы.