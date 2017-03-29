Учителя начали проходить курсы первой помощи в московской 5D-клинике

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Столичные учителя начали проходить курсы первой медицинской помощи в симуляционном центре в Боткинской больнице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Педагогов московских школ начали обучать азам первой помощи. Специальный курс для работников образования запущен в медицинском симуляционном центре Департамента здравоохранения Москвы в Боткинской больнице. Там учителя не только слушают лекции, но и отрабатывают приемы оказания первой помощи на пациентах-роботах", — говорится в сообщении.

По данным портала, медикам предстоит объяснить, что нужно делать при судорогах, тепловом ударе, травмах и ушибах, а также показать, как обращаться с дефибриллятором, делать непрямой массаж сердца, применять прием Геймлиха (толчок с захватом сзади — используют, чтобы помочь при удушье, если человек вдохнул или проглотил инородный предмет).

Отмечается, что курс уже окончили почти 160 учителей из лицея №504 (ЮАО), также запланировано обучение педагогов школы №950 (СВАО). Как сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, курс рассчитан на два дня. Помимо азов первой помощи, учителя узнают на курсах, как максимально оперативно передать оператору станции скорой и неотложной помощи всю нужную информацию о том, где находится пострадавший и что с ним случилось.

Медицинский симуляционный центр в Боткинской больнице является высокотехнологичным учреждением дополнительного профессионального образования Москвы. С октября 2016 года в МСЦ работает 5D-клиника, где воссоздают условия экстренных ситуаций. Центр оснащен роботами-симуляторами высокого уровня реалистичности, современными манекенами-имитаторами, электронными фантомами и интерактивным медицинским оборудованием для практических занятий.