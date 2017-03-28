Путин и Медведев в среду посетят Землю Франца-Иосифа

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта примет участие в поездке президента России Владимира Путина в Архангельскую область, где посетит остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 29 марта посетит остров Земля Александры, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны РФ, а также пообщается с экологами.

"Председатель правительства России Медведев примет участие в поездке главы государства в Архангельскую область, где посетит остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер вместе с президентом ознакомится с результатами ликвидации экологического ущерба арктической зоны России и пообщается с сотрудниками полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика". Также, сообщает пресс-служба, в поездке примет участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В апреле 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести "генеральную уборку" в Арктике. После этого были организованы несколько исследовательских экспедиций, и летом 2012 года впервые прошла уборка территории, в которой приняли участие ученые, инженеры, а также наемные рабочие.