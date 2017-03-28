В Госдуме предложили способ борьбы с диабетом

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В ближайшее время в Государственную Думу будет внесен законопроект, который обяжет производителей пищевых продуктов указывать количество добавленного сахара на упаковке, рассказал телеканалу RT депутат фракции ЛДПР Иван Сухарев.

По мнению парламентария, введение подобной меры поможет защитить здоровье потребителей, а также позитивно скажется на уровне информированности населения.

"Мало кто знает, что около половины сахара находится в еде, которая, по сути, не является сладкой, — в соусах, хлебе, макаронах. Информацию стараются не афишировать, что, конечно, наносит ощутимый вред здоровью. Полагаю, покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему, по сути, предлагают диабет", — считает депутат.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. По мнению представителей ведомства, полезные продукты должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.