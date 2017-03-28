Под Краснодаром открыли памятник погибшему в Сирии летчику

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Торжественное открытие памятника Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину, погибшему в 2016 году при выполнении служебного задания в Сирии, прошло на Аллее славы города Кореновска Краснодарского края, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Двадцатого марта в одной из кубанских школ уже был открыт памятник погибшему в Сирии лётчику.

"На церемонии открытия памятника присутствовали вдова погибшего летчика Рамиля Хабибуллина, командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители местных властей, общественных и патриотических организаций, а также ветераны Военно-воздушных сил (ВВС)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после возложения цветов и траурного митинга личный состав авиаполка, которым командовал Хабибуллин, прошел у бюста торжественным маршем.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, сорвав наступление боевиков. Экипаж вертолета погиб.

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на родине в селе Вязовый Гай Ульяновской области, рядом с могилой отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и региональным орденом "За проявленное мужество" (Ульяновская область).

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