Депутат ГД: администрация президента не против закона о платном въезде

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ не возражает против принятия законопроекта "Об организации дорожного движения", предусматривающего возможность введения платного въезда на территории городов, замечания ГПУ — нормальная практика, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

Профильный комитет готовит в настоящее время законопроект к рассмотрению во втором чтении. Ранее некоторые СМИ писали, что ГПУ администрации президента не рекомендовало Госдуме принимать этот законопроект во втором чтении из-за ряда его недостатков, включая коррупционную составляющую проекта.

"ГПУ администрации президента на каждый документ и в первом чтении, и втором, когда они готовятся, дает свои заключения. Это нормальная практика. Крайне редко бывает, когда в заключении говорится, что полностью законопроект поддерживается. В данном случае по этому законопроекту есть несколько замечаний технического характера, но есть несколько замечаний концептуального характера", — сказал Русских, добавив, что законопроект будет доработан.

"Нет такого, что администрация президента категорически против принятия этого законопроекта", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что прирост автомобильного парка, особенно в крупных городах, огромен, очень много людей едут работать в Москву. "Сколько бы мы ни строили дорог и туннелей, все равно не получится решить эту проблему пробок. Нужно искать компромиссное решение, и одно из решений, которые зреют — это введение платности проезда, въезда", — сказал депутат.