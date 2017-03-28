В России появится сайт для помощи в борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Общественная палата (ОП) России в апреле запустит интернет-портал с онлайн-консультациями психологов и информацией по часто задаваемым вопросам о группах в социальных сетях, склоняющих детей к самоубийству, рассказала РИА Новости член ОП Елена Сутормина.
10.5%Шесть лет тюрьмы – оптимальный срок за такое преступление
74.1%Предложенных мер недостаточно, наказание должно быть более строгим
15.4%Бороться с этим явлением могут только родители, уделяя больше внимания детям
"Поэтому со своей стороны мы, конечно, поддержим все предложения и наработки, касающиеся ужесточения наказания для людей, доводящих подростков до самоубийств", — добавила она.
По словам Суторминой, своевременное вмешательство специалистов может уберечь семью от беды. Поэтому важно вести точечную работу и с детьми, которые могут находиться в "зоне риска", и с родителями, которые должны знать о том, на что необходимо обращать внимание в поведении ребенка и в какой момент необходимо обратиться к профессионалу, сказала собеседница агентства.
По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по итогам прошлого года количество самоубийств в России выросло на 60%. Одна из основных причин, по ее оценке, — как раз деятельность "групп смерти".