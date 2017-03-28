В России появится сайт для помощи в борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Общественная палата (ОП) России в апреле запустит интернет-портал с онлайн-консультациями психологов и информацией по часто задаваемым вопросам о группах в социальных сетях, склоняющих детей к самоубийству, рассказала РИА Новости член ОП Елена Сутормина.

Общественница отметила, что в большинстве случаев "группы смерти" создаются и поддерживаются "циничными взрослыми руками, которые преследуют какие-то собственные цели".

"Поэтому со своей стороны мы, конечно, поддержим все предложения и наработки, касающиеся ужесточения наказания для людей, доводящих подростков до самоубийств", — добавила она.

По словам Суторминой, своевременное вмешательство специалистов может уберечь семью от беды. Поэтому важно вести точечную работу и с детьми, которые могут находиться в "зоне риска", и с родителями, которые должны знать о том, на что необходимо обращать внимание в поведении ребенка и в какой момент необходимо обратиться к профессионалу, сказала собеседница агентства.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по итогам прошлого года количество самоубийств в России выросло на 60%. Одна из основных причин, по ее оценке, — как раз деятельность "групп смерти".