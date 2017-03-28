Верховный суд напомнил ГИБДД, что детей можно возить без автокресла

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Верховный суд напомнил ГИБДД, что родителей нельзя штрафовать за перевозку детей без автокресла, если они используют альтернативные фиксаторы, говорится в постановлении судьи Владимира Меркулова.
Суд также указал, что по нормам ГОСТ, под определение цельного детского удерживающего устройства подпадает использование ремня безопасности с любой плотной подушкой. Такая перевозка детей не является административным правонарушением.
Ранее в суд с жалобой обратился водитель из Екатеринбурга, которого оштрафовали на три тысячи рублей за то, что его ребенок ехал в машине без автокресла. При этом отец пристегнул ребенка штатным ремнем безопасности и использовал детское удерживающее устройство.