Путин подписал закон о приоритете натуральной компенсации по ОСАГО

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО. Приоритет натурального возмещения вводится на всей территории страны.
Банк России не сможет вводить в "проблемных регионах" приоритет натурального возмещения по ОСАГО по договорам, заключенным до вступления закона в силу.
Детали
Закон определяет случаи, когда возмещение может выплачиваться деньгами, и устанавливает требования к станциям технического обслуживания (СТО), где будут ремонтировать транспортные средства.
Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта. 9% 24% 52.7% 14.3%
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В случае прямого возмещения убытков, потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию не только, когда столкнулись два автомобиля, но и при ДТП с участием нескольких транспортных средств.
Сроки
Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску – один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления поврежденного транспортного средства на СТО. Для ремонта должны использоваться новые детали, а, следовательно, при ремонте не будет учитываться износ автомобиля.
Закон предусматривает ответственность страховщика за некачественный ремонт и нарушение сроков выполнения работ.