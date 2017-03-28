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Общество

Путин подписал закон о приоритете натуральной компенсации по ОСАГО

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Главное за 28 марта 2017 года (7)
15:3328.03.2017
(обновлено: 21:14 28.03.2017)
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО. Приоритет натурального возмещения вводится на всей территории страны.

Банк России не сможет вводить в "проблемных регионах" приоритет натурального возмещения по ОСАГО по договорам, заключенным до вступления закона в силу.

Детали

Закон определяет случаи, когда возмещение может выплачиваться деньгами, и устанавливает требования к станциям технического обслуживания (СТО), где будут ремонтировать транспортные средства.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Деньги можно будет получить, например, в случае полного уничтожения автомобиля или если стоимость ремонта превышает предельную страховую выплату (400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Также денежное возмещение смогут получить инвалиды первой и второй группы.

Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта.

Как вы оцениваете новые правила возмещения ущерба по ОСАГО?
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Как вы оцениваете новые правила возмещения ущерба по ОСАГО?

  • 9%

    Положительно, ремонт лучше выплат

  • 24%

    Меня устраивал старый порядок

  • 52.7%

    Хочется, чтобы был выбор компенсации

  • 14.3%

    Мне все равно как, лишь бы возмещали ущерб
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В случае прямого возмещения убытков, потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию не только, когда столкнулись два автомобиля, но и при ДТП с участием нескольких транспортных средств.

Сроки

Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску – один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления поврежденного транспортного средства на СТО. Для ремонта должны использоваться новые детали, а, следовательно, при ремонте не будет учитываться износ автомобиля.

Закон предусматривает ответственность страховщика за некачественный ремонт и нарушение сроков выполнения работ.

 

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Общество
Комментарии
107 пользователей оставили 164 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
rskomi
Вот тебе бабушка и юрьев день. И Путин, значит, подписал? Власть вначале впарила нам закон об ОСАГО, для соблюдения которого я должен обращаться к частнику, и который ещё вчера, совершенно незаконно, втюхивал мне доп соглашения, без которых полис приобрести было нельзя. Теперь власть решила за меня, что ремонт это лучше. Или правильнее будет выгоднее, но не мне, а частнику? Это правильно? Не уверен. Ущерб то причиняется моей собственности. Может и от затопления от соседей сверху поступить так же. Страховая нагонит в квартиру Равшанов с Джамшутами, и быстренько восстановят жильё? Задаюсь вопросом, а как контролировать, какие запчасти ставят на СТО? Оригинал, Б/У, Китай? Верить на слово? Ну да гарантия. А как по ней кидают рассказать?
16:48
28.03.2017
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alex.yalta2014
Пусть в оплату за полисы принимают запчасти,тогда я за такое возмещение ущерба! Но эти мр*зи требуют деньги!
15:56
28.03.2017
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