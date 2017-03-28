ЕР предлагает освободить жителей расселяемых городов от платы за капремонт

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты ЕР предлагают освободить жителей расселяемых городов от платы за капитальный ремонт, а владеющих площадью в жилых домах предпринимателей — обязать платить за капремонт на год вперед. Соответствующие предложения подготовили первый замглавы и замглавы думского комитета по ЖКХ Александр Сидякин и Павел Качкаев (оба — ЕР) ко второму чтению поправок в Жилищный кодекс, сообщает RT со ссылкой на депутатов и документ.

Для расселяемых городов



От взносов в фонд капитального ремонта предлагается освободить жителей упраздняемого закрытого административно-территориального образования, например если поселение стало непригодным для проживания из-за катастрофы или если в моногороде закрылось градообразующие предприятие, а экономику переориентировать нельзя.

"Речь идет о шахтерских городках, поселениях на Крайнем Севере, ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования), которые были основаны для разработки недр, вокруг градообразующих предприятий. Их не стало, и населенные пункты решено было закрыть. Это актуально для сотен поселений преимущественно на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и Сибири", — сказал Сидякин RT. По его словам, брать с жителей взносы на капремонт несправедливо, ведь их дома снесут.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный поддержал эту инициативу. Он рассказал RT, что в регионе существует программа расселения поселков, которые подлежат ликвидации. В таких поселениях в регионе живут около 500 человек.

"Хоть там не очень большой жилой фонд, но я считаю, что эти поправки справедливы. Так как люди будут оттуда расселены, а эти дома ремонтироваться не будут. И, конечно, несправедливо собирать с этих людей деньги на дома, которые не будут ремонтироваться в перспективе", — говорит Печеный.

Для предпринимателей



Поправка о предпринимателях касается юридических лиц, которые открывают магазины на первых этажах жилых домов. Сейчас они вносят плату за капитальный ремонт ежемесячно, как и собственники жилья — физические лица.

"Сейчас существует проблема недобора средств в Фонд капремонта… Часто именно предприниматели, которые открывают магазины на первом этаже, не платят за капремонт. Будет время принять меры воздействия на них", — сказал Сидякин RT.

Руководитель рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве России Алексей Макрушин поддерживает эту поправку. "Магазины то появляются, то исчезают. Заставить таких предпринимателей платить за капремонт очень трудно. Так в судах можно провести около трех лет, чтобы заставить их платить", — рассказал он RT.

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин полагает, что такая мера спровоцирует снижение предпринимательской активности.

"Это абсурдная идея, потому что и так уже тарифы на тепло во многих регионах для населения и для бизнеса отличаются не в пользу предпринимателей. Это будет очередной удар по предпринимательству, которое и так находится в очень тяжелом положении. Просто люди не будут покупать помещения в многоквартирных жилых домах. А будут строить сами", — сказал он.

Калинин заявил, что в случае вступления поправки в силу "Опора России" будет оспаривать ее на уровне правительства.

Установка смарт-счетчиков



Третья инициатива депутатов — разрешить регионам включать установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов (смарт-счетчиков) в качестве работ по капремонту наряду с традиционными. Смарт-счетчики определяют показатели потребления более детально и могут передавать свои данные с помощью сетевых технологий для мониторинга и расчетов за коммунальные услуги.

Сидякин пояснил, что данные традиционных счетчиков нередко завышаются.

"Чтобы с этим бороться, нужно, чтобы установка счетчиков предусматривались при проведении работ по капитальному ремонту, чтобы те собственники, которые хотят дополнительно оснащать дома смарт-счетчиками, могли это делать в рамках работ по капремонту. Такие счетчики одновременно решают множество задач по энергосбережению", — сказал депутат, назвав в качестве проблем "расход утечек, хищение ресурсов и несвоевременную передачу показаний".

Макрушин полагает, что включение установки смарт-счетчиков в качестве работ по капремонту в домах — нужная мера. По его слова, такие счетчики не только удобны и минимизируют факты мошенничества, но и позволяют снизить потери.

"Возможность дистанционного и единовременного учета показаний приборов позволяет построить баланс потребления в каждый конкретный момент времени. Это позволяет лучше понимать, где на самом деле есть утечки, где есть потери, их выявлять и устранять. Если есть проблема незаконного подключения, то его можно будет найти. Мошенничество совсем исключить нельзя, но его будет гораздо меньше, потому что злоумышленников будет легче поймать", — сказал он.