Эксперт: "Платон" вскрывает проблемы с "серым" грузопотоком на Кавказе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Участники акций на Северном Кавказе опасаются, что система "Платон" вскроет факты серых грузоперевозок и контрабанды, рассказал РИА Новости председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли Борис Рыбак.

Он отметил, что в указанном регионе прошли наибольшие по численности акции водителей большегрузного транспорта. По его словам, это объясняется тем, что на Северном Кавказе рынок перевозок наименее прозрачен.

"Превалирует серый грузопоток, есть факты контрабандных перевозок, значительное количесвто грузового транспорта просто нигде не зарегистрировано. Система "Платон" вскрыла или в ближайшее время вскроет все эти проблемы, из-за этого уровень активности участия в противоплатоноских мероприятиях превышает все остальные регионы России, в которых протест очевидно, носит скорее политические, нежели экономические причины", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдалась при вводе системы в 2015 году.

Ранее в Росавтодоре сообщили, что акции, прошедшие в некоторых городах России не повлияли на рынок грузоперевозок.

Всего мероприятия прошли в 21 городе. В Санкт-Петербурге в акциях приняли участие 17 машин, в Республике Дагестан — около 40, Республике Северная Осетия-Алания — 39, в Татарстане — 19, в Саратовской области —20, в Амурской области — 27.

В феврале глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что период действия льготного тарифа в системе "Платон" будет продлен, а текущий тариф будет проиндексирован только на 25%.