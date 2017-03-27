Эксперт: "Платон" вскрывает проблемы с "серым" грузопотоком на Кавказе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Участники акций на Северном Кавказе опасаются, что система "Платон" вскроет факты серых грузоперевозок и контрабанды, рассказал РИА Новости председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли Борис Рыбак.
"Превалирует серый грузопоток, есть факты контрабандных перевозок, значительное количесвто грузового транспорта просто нигде не зарегистрировано. Система "Платон" вскрыла или в ближайшее время вскроет все эти проблемы, из-за этого уровень активности участия в противоплатоноских мероприятиях превышает все остальные регионы России, в которых протест очевидно, носит скорее политические, нежели экономические причины", — заявил эксперт.
Ранее в Росавтодоре сообщили, что акции, прошедшие в некоторых городах России не повлияли на рынок грузоперевозок.
Всего мероприятия прошли в 21 городе. В Санкт-Петербурге в акциях приняли участие 17 машин, в Республике Дагестан — около 40, Республике Северная Осетия-Алания — 39, в Татарстане — 19, в Саратовской области —20, в Амурской области — 27.
В феврале глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что период действия льготного тарифа в системе "Платон" будет продлен, а текущий тариф будет проиндексирован только на 25%.