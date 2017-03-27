В Крыму рассказали о просьбах украинцев поставлять им электроэнергию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Простые украинцы неоднократно просили руководство Крыма поставлять электроэнергию в южные регионы страны, рассказал РИА Новости глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

По его словам, жители приграничных с Крымом районов сами пострадали от энергетической блокады полуострова и остались с ограниченными ресурсами.

Он подчеркнул, что простые украинцы продолжают поддерживать связи с Крымом, осознавая и принимая правильность выбора жителей полуострова по воссоединению с Россией.

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет не исключил, что в перспективе Крым, когда нарастит достаточный энергопотенциал, сможет экспортировать избыточную электроэнергию на Украину.

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