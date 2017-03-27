Пожарный, погибший на заводе в Казани, представлен к ордену Мужества

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС 35 Эдуард Илларионов, погибший при тушении пожара на Казанском пороховом заводе, и пять его коллег представлены к государственным наградам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По поручению главы министерства Владимира Пучкова к государственным наградам представлены пожарные, проявившие мужество и отвагу при тушении крупного пожара на Казанском пороховом заводе, который произошел 24 марта 2017 года", — сказал собеседник агентства.

К ордену Мужества посмертно представлен капитан внутренней службы Эдуард Илларионов, погибший при тушении пожара. Он первым прибыл на место пожара и поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на водоисточники, принял решение лично провести разведку в опасной зоне. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого Илларионов получил тяжелейшие травмы и скончался по дороге в больницу.

"Офицером было принято верное решение, что обеспечило эффективный ход тушения пожара, позволило не допустить гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников завода, — сообщили в МЧС. — Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в локализации и дальнейшей ликвидации пожара".

Еще четверо пожарных этого же подразделения — Кирилл Мигачев, Артур Хузин, Владимир Совенко, Марсель Исмагилов — за проявленное личное мужество, отвагу и профессионализм при исполнении служебного долга в экстремальных условиях представлены к медали "За отвагу". Старший инструктор газодымозащитной службы этого подразделения Нияз Ибатуллин представлен к ордену Мужества.

Пожар на Казанском пороховом заводе произошел 24 марта, погиб один человек. Площадь пожара составила 400 кв. метров, ему присвоили повышенный, третий номер сложности. По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах Татарстана, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при производстве работ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах по факту пожара на Казанском пороховом заводе, сообщило СК России по Татарстану.