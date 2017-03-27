Пожарный, погибший на заводе в Казани, представлен к ордену Мужества

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС 35 Эдуард Илларионов, погибший при тушении пожара на Казанском пороховом заводе, и пять его коллег представлены к государственным наградам, сообщили в пресс-службе МЧС России.
К ордену Мужества посмертно представлен капитан внутренней службы Эдуард Илларионов, погибший при тушении пожара. Он первым прибыл на место пожара и поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на водоисточники, принял решение лично провести разведку в опасной зоне. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого Илларионов получил тяжелейшие травмы и скончался по дороге в больницу.
"Офицером было принято верное решение, что обеспечило эффективный ход тушения пожара, позволило не допустить гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников завода, — сообщили в МЧС. — Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в локализации и дальнейшей ликвидации пожара".
Пожар на Казанском пороховом заводе произошел 24 марта, погиб один человек. Площадь пожара составила 400 кв. метров, ему присвоили повышенный, третий номер сложности. По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах Татарстана, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при производстве работ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах по факту пожара на Казанском пороховом заводе, сообщило СК России по Татарстану.