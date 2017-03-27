Росавтодор: акции водителей в городах не повлияли на рынок грузоперевозок

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Большегрузные автомобили передвигаются по федеральным трассам без сбоев, а объемы грузоперевозок соответствует среднемесячным показателям, сообщает Росавтодор.

Как показали данные мониторинга дорожной ситуации, прошедшие сегодня протестные акции водителей легковых и грузовых автомобилей не оказали влияния на рынок грузоперевозок. Представители розничных компаний также не заметили изменения объемов транспортного потока.

Всего мероприятия прошли в 21 городе. В Санкт-Петербурге в акциях приняли участие 17 машин, в Республике Дагестан - около 40, Республике Северная Осетия-Алания — 39, в Татарстане – 19, в Саратовской области —20, в Амурской области — 27.

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