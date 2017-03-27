Татьяна Синюгина стала замглавы Минобрнауки России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Синюгиной заместителем министра образования и науки России, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник.

"Назначить Синюгину Татьяну Юрьевну заместителем министра образования и науки Российской Федерации", — говорится в документе.

По сообщениям из открытых источников, Татьяна Синюгина с июня 2015 года работала заместителем мэра Краснодара, в апреле 2016 года заняла пост министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.