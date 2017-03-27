Полиция отпустила большинство задержанных на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Большинство задержанных в воскресенье на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По словам собеседника агентства, сейчас в территориальных отделах полиции остаются задержанные за административные правонарушения, которые предусматривают арест, их дела рассмотрит суд. Сотрудники полиции уже составили протоколы на всех задержанных, добавили в главке.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось около 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. Во время акции один из полицейских получил травму головы.

В Следственном комитете сообщили, что, по оперативной информации, участникам акции, в том числе подросткам, предлагали вознаграждение в случае задержания. По словам представителя ведомства, эти сведения проверят при расследовании уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.