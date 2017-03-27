Иркутский губернатор, которого "похоронили" СМИ, опроверг свою "смерть"

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, о смерти которого в понедельник сообщили местные СМИ, выступил в прямом эфире интернет-телеканала "Правда.ру" и опроверг эти публикации.

Ранее сообщения о смерти Левченко уже опровергли в администрации Иркутской области, где отметили, что губернатор находится в Москве с рабочим визитом.

На вопрос ведущего о том, как он себя чувствует, Левченко ответил: "Отлично". При этом он заявил, что у него есть подозрения, кому могла понадобиться такая дезинформация.

"Подозрения есть. Мало того, есть и информация. Эти люди, которые не видят человеческих берегов, они только подтверждают, что я действую правильно", — сказал губернатор.