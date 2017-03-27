Родить чужого: зачем в России хотят запретить суррогатное материнство

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Антон Размахнин. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий суррогатное материнство. О содержании документа, подготовленного сенатором Антоном Беляковым, и возможных последствиях его принятия — в материале РИА Новости.

Законопроект, который уже внесен в электронную систему парламентского документооборота, прост по своему содержанию. Из федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также закона "Об актах гражданского состояния" и Семейного кодекса РФ устраняются все упоминания о суррогатном материнстве. Взамен в закон "Об основах охраны здоровья…" вводится следующий текст:

"Запрещается использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показателям".

Автор законопроекта — 44-летний сенатор от Владимирской области Антон Беляков. В активе законодателя — медицинское образование: в 1997 году он окончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова и некоторое время работал в московской клинической больнице № 52.

Ребенок — не объект сделки

У суррогатного материнства, которое уже успело стать в России процветающим медицинским бизнесом, есть "недопустимые правовые риски", отмечает Антон Беляков. Прежде всего, по словам сенатора, сейчас суррогатная мать заключает с потенциальными родителями обычный гражданско-правовой договор, строгое выполнение которого не гарантируется. Следствие этого — конфликты между биологическими родителями и суррогатной матерью, когда либо "заказчики" не желают принимать ребенка с отклонениями, либо "исполнительница" не желает отдавать им рожденного ей малыша.

"В случае если биологическими родителями являются граждане иностранных государств, а это происходит все чаще, права и обязанности сторон подлежат правовой регламентации еще в меньшей степени", — констатирует Антон Беляков.

Далее: суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего права на личную и семейную идентичность, комментирует автор проекта. По его словам, "доказано существующими многочисленными научными исследованиями, что ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью (которая этого ребенка выносила и родила), и такая связь формируется уже на пренатальной стадии его развития (при пребывании в утробе матери). Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия".

Приводя примеры из европейской законодательной практики, Антон Беляков утверждает, что суррогатное материнство в России развивается прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчете на зарубежных пациентов. Поэтому "до того времени, пока в России не будет выработан новый комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей, следует запретить использование суррогатного материнства на территории нашего государства", предлагает сенатор.

Сфера постоянных рисков

Действительно, в российской судебной хронике не так уж редки конфликты вокруг суррогатного материнства. Так, в феврале этого года Санкт-Петербургский городской суд постановил, что суррогатная мать Татьяна Суздалева должна вернуть рожденную ею двойню биологическим родителям, супругам Фроловым. В ходе беременности, когда выяснилось, что вместо "заказанного" одного ребенка родится двойня, Суздалева требовала от Фроловых доплаты за второго сына либо намеревалась оставить "лишнего" ребенка себе.

Ранее, в ноябре 2015 года, Мосгорсуд подтвердил решение об изъятии полугодовалой девочки у суррогатной матери, крымчанки Светланы Безпятой, и постановил передать дочь генетической матери — 51-летней москвичке Ольге Миримской."Это в принципе конфликтная сфера, — рассказал в интервью РИА Новости президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Здесь изначально страхи, риски. Обе стороны жутко боятся. Представьте себе, скажем, успешную семью, где маме уже 40, и вот уже 20 лет они не могут родить! Например, удалена матка из-за врачебной ошибки. А ребенка хочется, муж его ждет. Если бы суррогатное материнство было запрещено — семья распалась бы!"

Именно в силу крайней важности для пациентов — потенциальных родителей — запрещать суррогатное материнство не стоит, уверен Саверский: "Если бы Антон Владимирович общался с этими несчастными семьями, он бы такого не предложил".

То, что запретить эту процедуру планируется временно, ничего не меняет. "Если сейчас отказаться от суррогатного материнства, — откуда бы потом взяться новому и комплексному подходу?— удивлен Александр Саверский. — В отсутствие практики мы ничего не отрегулируем".

Отношения потенциальных родителей и суррогатной матери действительно относятся к гражданско-правовым, говорит юрист. И это регулирование очень сложное. "Но это их интересы и их риски, — подчеркивает Саверский. — Зачем государству брать на себя то, что могут на себя взять сами граждане в данной ситуации? Нужно всего лишь установить основные правила, и пусть в рамках этих правил люди решают свою судьбу сами".

Заграница нам поможет?

"Такая инициатива, безусловно, большой удар по тем людям, которые не могут выносить ребенка сами, — полагает Маргарита Аншина, вице-президент Российской ассоциации репродукции человека. — Есть огромное количество людей, у которых противопоказания к беременности, родам. Разве женщины, которые сами в состоянии родить, будут прибегать к суррогатному материнству?"

Что касается аргументации Антона Белякова по поводу внутриутробного общения ребенка с матерью, то это недоказанная теория, настаивает Маргарита Аншина. Однако отечественную репродуктологию запрет, скорее всего, не убьет, считает эксперт. Но развитие этой отрасли медицины может быть затруднено.

"Одно дело, когда ты перенес эмбрион той женщине, у которой взял яйцеклетку, — объясняет Аншина. — Другое — когда эмбрион подсаживается другой женщине. Это какая-то новая составляющая научной проблемы. Конечно, медицина развивается из-за того, что мы используем дополнительные формы ЭКО".

Другие эксперты, напротив, утверждают, что суррогатное материнство — действительно проблемная сфера с точки зрения биоэтики. "Дело не только в том, что Бог не дает ребенка и надо смириться с этим, — рассказал в интервью "Спутник — Грузия" профессор-гинеколог Джумбер Унгиадзе. — У нас лежала раньше женщина — профессиональный донор, она периодически сдает яйцеклетки. В результате ее действий может случиться инцест. То есть ее настоящий ребенок может иметь связь с человеком, носящим те же гены. И проконтролировать этот процесс не удастся никому".

По этим и подобным соображениям во многих странах мира суррогатное материнство запрещено уже сейчас. Среди стран, где эта отрасль медицины вне закона — Франция, Германия, Австрия, Турция, Норвегия, Швеция, Китай. В Великобритании, Канаде, Израиле, Дании разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. Среди тех стран, где эта технология легальна, кроме России, — ЮАР, Украина, Грузия, Казахстан, Финляндия и часть штатов США. В Белоруссии законодательно закреплено отсутствие прав суррогатной матери на выношенного ею ребенка.

Техника обгоняет этику

"Ситуация с суррогатным материнством характерна для нашего времени, — размышляет Александр Саверский. — Наука опережает не только юридическую базу, но и этику общества. Вопросы трансплантологии, эвтаназии, донорства и суррогатного материнства, планирования семьи выходят за пределы прежних представлений об этике, морали и праве и бурно требуют от нас выработки правильного отношения к этим явлениям".

Суррогатное материнство приносит в понятную схему традиционной семьи третьего родителя, подчеркивает Саверский: "И вдвоем-то не всегда понятно, есть папа или нет, а тут еще и третий человек появляется, причем явно не член семьи. Но по отношению к ребенку вполне имеющий право заявить свои права. Более того: чисто физиологически именно суррогатная мать является матерью. Потому что она рожает и вынашивает ребенка".При этом если некоторые современные технологии, такие как эвтаназия, действительно требуют запрета до полного определения с этическими нормами, то суррогатное материнство совсем другое дело, уверен юрист.

"Я не вижу в этом зла, — говорит глава Лиги защитников пациентов. — Рождение ребенка, когда он не может быть рожден иначе, — благо в любом случае!"

В случае запрета этой технологии в России те пары, которым суррогатное материнство необходимо, либо проделают эту манипуляцию за границей, либо обратятся к подпольным, криминальным медцентрам, которые почти невозможно проконтролировать, предсказывает Александр Саверский. Тогда, возможно, люди будут выяснять отношения друг с другом при помощи силы: прийти с такой историей в суд будет означать автоматическое уголовное преследование.

Торопиться не надо



В парламенте к инициативе Антона Белякова отнеслись сдержанно. Предложение запретить в России суррогатное материнство является преждевременным и требует дополнительного регламентирования и обсуждения, сказал председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Важно понимать, что во главе угла стоит возможность рождения новых детей теми родителями, которые не могут их иметь по разным причинам, — подчеркнул парламентарий. — Будет ли в дальнейшем это коммерческим проектом или нет, вопрос второго и третьего порядка".

"Для начала стоит обсудить этот вопрос при участии экспертов и профильных думских комитетов, — отметил Дмитрий Морозов. — Посмотреть правоприменительную практику, узнать, что стоит за этой актуализацией, а после этого всем собраться и выработать необходимую стратегию суррогатного материнства. Все-таки эта деятельность связана с рождением детей. Нам нужно прописать все таким образом, чтобы в дальнейшем не было никаких вопросов".