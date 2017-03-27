В Минобрнауки собираются представить концепцию преподавания обществознания

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Проект концепции преподавания обществознания в школах будет представлен на рассмотрение в Министерство образования и науки до конца марта, сообщил глава профильного комитета Госдумы и руководитель рабочей группы по созданию концепции Вячеслав Никонов.
Ранее в понедельник Чубарьян сообщал, что новые учебники по обществознанию могут появиться уже в 2017 году, а проект концепции преподавания предмета уже разработан под руководством Никонова.
Содержание концепции
Возможно также изучение предмета на углубленном уровне в 10-11 классах для школьников, ориентированных на получение высшего образования, которое требует вступительных испытаний по этому предмету.
Авторы концепции предлагают усилить межпредметные связи с учебными предметами "Основы религиозных культур и светской этики", "История России", "Всеобщая история" и вести работу по воспитанию у обучающихся неприятия национальной и религиозной розни, общественно опасного и неправомерного поведения в обществе.
Кроме того, авторы проекта предполагают использовать инструменты цифровых технологий: учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности, создание для учителей профессиональной соцсети и онлайн-курсов повышения квалификации.
Дальнейшая работа
По словам Чубарьяна, сейчас готовится учебник по руководством Никонова. Перед коллективом стоит задача закончить его до конца года, но с учетом обсуждений, вероятнее всего, на это уйдет порядка полутора лет.
"Идеальный вариант — вводить новые учебники с 2018 года, но,скорее всего, это будет с 2019-го. Работа идёт, работа очень интенсивная. Но пока мы не получим то, что всем понравится, мы, естественно, выходить не будем, никакой гонки и сроков нет", — сказал Никонов.
Как отметил депутат Госдумы, полноценный конкурс учебников, претендующих на то, чтобы попасть в федеральный перечень по этому предмету, можно будет провести в 2019 году.