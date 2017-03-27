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Общество

В Минобрнауки собираются представить концепцию преподавания обществознания

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Главное за 27 марта 2017 года (5)
15:3027.03.2017
(обновлено: 18:50 27.03.2017)
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Проект концепции преподавания обществознания в школах будет представлен на рассмотрение в Министерство образования и науки до конца марта, сообщил глава профильного комитета Госдумы и руководитель рабочей группы по созданию концепции Вячеслав Никонов.

Книги. Архивное фото
© Fotolia/ Kara
В РАН рассказали, когда школьники получат новые учебники по обществознанию
"Это проект высокой степени готовности. Наш план с Александром Огановичем (Чубарьяном, председателем Ассоциации учителей истории и обществознания, академиком РАН) — передать на рассмотрение этот проект в Министерство образования и науки уже на этой неделе", — сказал Никонов на всероссийской конференции "Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе".

Ранее в понедельник Чубарьян сообщал, что новые учебники по обществознанию могут появиться уже в 2017 году, а проект концепции преподавания предмета уже разработан под руководством Никонова.

Содержание концепции

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia/ Syda Productions
В российских школах может появиться новый предмет
Проект концепции представили в понедельник в Институте всеобщей истории РАН. Как пояснил Никонов, предполагается, что обществознание школьники будут изучать в 6-9 классах, а в 10-11 классах планируется закрепление ранее изученного материала, чтобы ученики могли проанализировать пройденное.

Возможно также изучение предмета на углубленном уровне в 10-11 классах для школьников, ориентированных на получение высшего образования, которое требует вступительных испытаний по этому предмету.

Урок. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В России до 2019 года не будет новых школьных учебников по истории
Согласно проекту, одной из задач концепции является формирование у учеников правовой, экономической, включая финансовую, политической, медиа- и информационной культуры, культуры межнационального общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности.

Авторы концепции предлагают усилить межпредметные связи с учебными предметами "Основы религиозных культур и светской этики", "История России", "Всеобщая история" и вести работу по воспитанию у обучающихся неприятия национальной и религиозной розни, общественно опасного и неправомерного поведения в обществе.

Эксперимент по переходу на электронные книги в средних школах. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кондратюк
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Помимо этого, большое внимание уделяется знаниям в области основ экономики. Школьники должны будут освоить основные понятия экономической науки, устройство экономических систем, роль экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда, организацию предпринимательской деятельности. Обучающиеся будут изучать основные понятия финансовой грамотности, устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования.

Всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ родителями в России. Архивное фото
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Концепция предполагает модернизацию высшего образования по обществоведческим профилям, совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей обществознания, развитие системы оценки качества их работы и устранение избыточной отчетности.

Кроме того, авторы проекта предполагают использовать инструменты цифровых технологий: учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности, создание для учителей профессиональной соцсети и онлайн-курсов повышения квалификации.

Дальнейшая работа

Школа. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Как пояснил Никонов, после утверждения концепции в Минобрнауки будут скорректированы существующие стандарты и учебные программы.

По словам Чубарьяна, сейчас готовится учебник по руководством Никонова. Перед коллективом стоит задача закончить его до конца года, но с учетом обсуждений, вероятнее всего, на это уйдет порядка полутора лет.

"Идеальный вариант — вводить новые учебники с 2018 года, но,скорее всего, это будет с 2019-го. Работа идёт, работа очень интенсивная. Но пока мы не получим то, что всем понравится, мы, естественно, выходить не будем, никакой гонки и сроков нет", — сказал Никонов.

Как отметил депутат Госдумы, полноценный конкурс учебников, претендующих на то, чтобы попасть в федеральный перечень по этому предмету, можно будет провести в 2019 году.

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