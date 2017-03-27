В Минобрнауки собираются представить концепцию преподавания обществознания

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Проект концепции преподавания обществознания в школах будет представлен на рассмотрение в Министерство образования и науки до конца марта, сообщил глава профильного комитета Госдумы и руководитель рабочей группы по созданию концепции Вячеслав Никонов.

"Это проект высокой степени готовности. Наш план с Александром Огановичем (Чубарьяном, председателем Ассоциации учителей истории и обществознания, академиком РАН) — передать на рассмотрение этот проект в Министерство образования и науки уже на этой неделе", — сказал Никонов на всероссийской конференции "Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе".

Ранее в понедельник Чубарьян сообщал, что новые учебники по обществознанию могут появиться уже в 2017 году, а проект концепции преподавания предмета уже разработан под руководством Никонова.

Содержание концепции

Проект концепции представили в понедельник в Институте всеобщей истории РАН. Как пояснил Никонов, предполагается, что обществознание школьники будут изучать в 6-9 классах, а в 10-11 классах планируется закрепление ранее изученного материала, чтобы ученики могли проанализировать пройденное.

Возможно также изучение предмета на углубленном уровне в 10-11 классах для школьников, ориентированных на получение высшего образования, которое требует вступительных испытаний по этому предмету.

Согласно проекту, одной из задач концепции является формирование у учеников правовой, экономической, включая финансовую, политической, медиа- и информационной культуры, культуры межнационального общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности.

Авторы концепции предлагают усилить межпредметные связи с учебными предметами "Основы религиозных культур и светской этики", "История России", "Всеобщая история" и вести работу по воспитанию у обучающихся неприятия национальной и религиозной розни, общественно опасного и неправомерного поведения в обществе.

Помимо этого, большое внимание уделяется знаниям в области основ экономики. Школьники должны будут освоить основные понятия экономической науки, устройство экономических систем, роль экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда, организацию предпринимательской деятельности. Обучающиеся будут изучать основные понятия финансовой грамотности, устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования.

Концепция предполагает модернизацию высшего образования по обществоведческим профилям, совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей обществознания, развитие системы оценки качества их работы и устранение избыточной отчетности.

Кроме того, авторы проекта предполагают использовать инструменты цифровых технологий: учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности, создание для учителей профессиональной соцсети и онлайн-курсов повышения квалификации.

Дальнейшая работа

Как пояснил Никонов, после утверждения концепции в Минобрнауки будут скорректированы существующие стандарты и учебные программы.

По словам Чубарьяна, сейчас готовится учебник по руководством Никонова. Перед коллективом стоит задача закончить его до конца года, но с учетом обсуждений, вероятнее всего, на это уйдет порядка полутора лет.

"Идеальный вариант — вводить новые учебники с 2018 года, но,скорее всего, это будет с 2019-го. Работа идёт, работа очень интенсивная. Но пока мы не получим то, что всем понравится, мы, естественно, выходить не будем, никакой гонки и сроков нет", — сказал Никонов.

Как отметил депутат Госдумы, полноценный конкурс учебников, претендующих на то, чтобы попасть в федеральный перечень по этому предмету, можно будет провести в 2019 году.