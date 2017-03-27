В Кремле не согласны с мнением США и ЕС об участниках воскресных акций

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Кремле не могут согласиться и принять во внимание заявления госдепа США и ЕС по поводу участников несанкционированных акций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье. А госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции.

"Мы не можем согласиться с этим призывом. Значит, мы в данном случае не можем принять этот призыв во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают заявления госдепа и ЕС с по поводу участников несанкционированных акций.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Кремль не может согласиться с призывом, даже несмотря на то, что в данном случае требование объясняется обязательствами, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что обязательства не означают, что Россия должна нарушать собственное законодательство.

"Нет, обязательства в Совете Европы не означают необходимости нарушать собственное законодательство для страны", — заключил Песков.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы — не что иное, как провокации. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.