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Общество

Источник в компании опроверг слухи об отставке гендиректора "Почты России"

01:5302.02.2017
(обновлено: 02:08 02.02.2017)
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Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Информация об отставке гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова – это слухи, которые появляются с момента его прихода в компанию в 2013 году, заявил РИА Новости источник в компании.

Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Три заместителя главы "Почты России" Страшнова покидают свои посты
Ранее в среду федеральный источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Страшнов может покинуть пост главы "Почты России" ранее срока истечения контракта (1 июля), основным кандидатом на его место рассматривается член правления "Ростеха" Сергей Куликов. Среди кандидатов также называются замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев (курирует почтовую отрасль в министерстве), помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Александр Устинов и член совета по стратегическому развитию "Почты России" Евгений Биргер.

"Слухи об отставке генерального директора, появляются примерно раз в квартал с момента его прихода на "Почту". Скорее всего, кому-то хочется выдать желаемое за действительное. Мы не обращаем на это внимания", — сказал источник в компании.

"Результаты работы говорят сами за себя: объемы посылок в десять раз выросли, дел по горло. Все работают в штатном режиме, расслабляться некогда", — добавил он.

Страшнов пришел в "Почту России" в апреле 2013 года, до этого он с 2009 года возглавлял сотового оператора Tele2 Russia (тогда он принадлежал шведской Tele2). Еще раньше топ-менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.

"Почте России" под руководством Страшнова удалось достичь ряда заметных успехов. Так, почтовому оператору, несмотря на ежегодный двукратный рост международных отправлений, удается избегать коллапсов, которые были в предыдущие годы, когда в пиковые периоды скапливались огромные объемы зарубежных посылок в ожидании доставки получателям.

Табло электронной очереди в отделении Почты России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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"Почта России" внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране
Кроме того, при Страшнове "Почта" дважды реализовала повышение заработной платы линейным сотрудникам. Предприятие запустило крупнейший логистический центр во "Внуково", что позволило сократить время обработки корреспонденции, планируется строительство таких центров в нескольких городах. Кроме того, компания запустила собственные самолеты и почтовый поезд. Помимо этого, при нынешнем руководителе удалось создать Почта Банк, о необходимости которого говорилось уже несколько лет. Кроме того, при Страшнове был создан ряд сервисов как для частных клиентов, так и для корпоративных.

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