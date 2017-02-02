Источник в компании опроверг слухи об отставке гендиректора "Почты России"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Информация об отставке гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова – это слухи, которые появляются с момента его прихода в компанию в 2013 году, заявил РИА Новости источник в компании.
"Слухи об отставке генерального директора, появляются примерно раз в квартал с момента его прихода на "Почту". Скорее всего, кому-то хочется выдать желаемое за действительное. Мы не обращаем на это внимания", — сказал источник в компании.
"Результаты работы говорят сами за себя: объемы посылок в десять раз выросли, дел по горло. Все работают в штатном режиме, расслабляться некогда", — добавил он.
Страшнов пришел в "Почту России" в апреле 2013 года, до этого он с 2009 года возглавлял сотового оператора Tele2 Russia (тогда он принадлежал шведской Tele2). Еще раньше топ-менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.
"Почте России" под руководством Страшнова удалось достичь ряда заметных успехов. Так, почтовому оператору, несмотря на ежегодный двукратный рост международных отправлений, удается избегать коллапсов, которые были в предыдущие годы, когда в пиковые периоды скапливались огромные объемы зарубежных посылок в ожидании доставки получателям.