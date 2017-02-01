Источник: "Почту России" может возглавить топ-менеджер "Ростеха"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, который в прошлом году привлек внимание Генпрокуратуры из-за премии почти в 100 миллионов рублей, может быть отправлен в отставку раньше срока завершения контракта (1 июля), сообщил РИА Новости федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

По его информации, один из основных кандидатов на пост главы "Почты России" – член правления "Ростеха" Сергей Куликов. Также рассматривается кандидатура замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева,

"Страшнов может уйти раньше 1 июля. Один из основных кандидатов (на пост гендиректора "Почты России") — Куликов из "Ростеха", — сказал собеседник агентства.

Среди кандидатов он также назвал Евраева, который курирует в Минкомсвязи, в том числе, почтовую связь.

В Минкомсвязи отказались от комментариев. "Мы традиционно не комментируем слухи о кадровых назначениях", — сказала РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

Генпрокуратура в ноябре 2016 года потребовала возбуждения уголовного дела в связи с выплатой Страшнову премии за 2014 год в 95,4 миллиона рублей. Сам Страшнов, а также Минкомсвязь настаивали, что премия была выплачена в строгом соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. В январе Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения "Почтой" двух самолетов Ту-204.

По данным источников газеты "Коммерсант", кандидатура Куликова на пост главы "Почты" согласована ФСБ и администрацией президента, и уже состоялось две его встречи с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, где обсуждались детали назначения. Новый руководитель должен перевести "Почту России" на новую модель управления, акционировать и приватизировать ФГУП.

При этом с премьер-министром Дмитрием Медведевым и профильным вице-премьером Аркадием Дворковичем кандидат окончательно не согласован, пишет газета. У вице-премьера, по данным источников издания, есть свои кандидаты — его помощник Александр Устинов и член совета по стратегическому развитию "Почты России" Евгений Биргер.

Сорокалетний Сергей Куликов в 2001-2008 годах работал в "Рособоронэкспорте", с 2008 года перешел на работу в "Ростех". В 2009 году возглавил аппарат гендиректора "Ростеха", а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора электронного кластера "Ростеха". Куликов входил в советы директоров крупнейших компаний отрасли связи, IT и микроэлектроники — "Скартела" (бренд Yota), YotaDevices (производитель YotaPhone), "Мегафона", "Национального центра информатизации", АО "Российская электроника".