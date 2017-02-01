РСА намерено проверять в Москве полисы ОСАГО с помощью дорожных камер

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет переговоры с московскими властями о проверке полиса ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений, установленных на дорогах, сообщила пресс-служба РСА.

"РСА ведет переговоры с московскими властями о реализации проекта по выявлению водителей без полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений, установленных на дорогах в столице. В понедельник состоялось совещание в правительстве Москвы по этому вопросу", — говорится в сообщении.

В РСА предполагают поэтапную реализацию этого проекта. "То есть на первом этапе автовладельцу не будет выписываться штраф, а будет лишь приходить информационное письмо об отсутствии полиса ОСАГО. В дальнейшем могут взиматься штрафы за езду без "автогражданки" в случае выявления таких фактов камерами", — приводятся в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), административный штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Если транспортным средством управляет водитель, не внесенный в полис ОСАГО, или срок действия полиса ОСАГО истек, штраф составит 500 рублей.

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года, затем, с 1 января 2017 года. Однако проект до сих пор не стартовал.

В ноябре прошлого года исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев заявлял, что проект может быть запущен, если будет налажено взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Уфимцев говорил, что со своей стороны РСА полностью готов и может обеспечивать для МВД предоставление информации, чтобы они могли осуществлять данную проверку. Основной проблемой он тогда назвал подключение федеральных органов власти к проекту, их возможность получения информации от РСА.