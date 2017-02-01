Пучков поручил доставить в Алтайский край спецтехнику для борьбы с паводком

БАРНАУЛ, 1 фев — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил доставить в Алтайский край специальную спасательную технику для борьбы с весенним паводком.
"Сюда дополнительно необходимо поставить суперсовременную технику и все новейшие разработки", — сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии в аэропорту Барнаула.
По его словам, в Алтайский край по его поручению перебросят суда на воздушных подушках, дополнительные плавсредства, а также все, что необходимо для ликвидации последствий паводка. По данным местных властей, паводковый сезон ожидается достаточно сложным. Согласно прогнозу развития ситуации, в зону подтопления весной на Алтае могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.
Глава МЧС России поручил органам местного самоуправления, а также спасательным службам заранее подготовиться к паводкам. "Проверьте запасы материальных ресурсов, должны быть в наличии все средства и ресурсы. Что касается мобильной генерации — проверьте все социально-значимые объекты: больницы, объекты с круглосуточным пребыванием людей — необходимо, чтобы генераторы были в наличии", — сказал министр.
Кроме того, на заседании обсудили и ситуацию с недавними заторами на автодорогах из-за сильных снегопадов. В крае были перекрыты две федеральные и ряд региональных трасс, только благодаря слаженности работы всех экстренных служб удалось избежать чрезвычайной ситуации. После совещания Пучков вручил спасателями Алтая государственные и ведомственные награды, а также ключи от новой спецтехники.