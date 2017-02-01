Дальний Восток готов передать 43 тысячи кв км под "дальневосточные гектары"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев – РИА Новости. На Сахалине и Курилах остаются свободными 43 тысячи квадратных километров земли, которую россияне с 1 февраля могут взять в качестве "дальневосточного гектара", сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"На островах пока остаются свободными 43 тысячи квадратных километров. Это примерно половина земли, предназначенной для граждан в рамках законодательства о дальневосточном гектаре", — приводит пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений региона Елены Гах.

На сегодняшний день заключено уже 1480 договоров на 908 гектаров. По этому показателю Сахалинская область занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе.

"Органы власти на Сахалине и Курилах готовы отработать любое количество заявок на предоставление земельных участков", — цитирует пресс-служба директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григория Смоляка.

Он отметил, что в Сахалинской области все готово для выдачи дальневосточных гектаров гражданам России.

"Областные власти готовы оказать поддержку получателям земельных участков, в частности, помочь с приобретением сельскохозяйственной техники в лизинг, с созданием необходимой инфраструктуры, предоставить гранты. Реализация законодательства о дальневосточном гектаре открывает дополнительные возможности для привлечения новых сил, для развития территории", — приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кожемяко.

Как показало социологическое исследование, наибольшим спросом у жителей центральных регионов страны пользуется Приморский край. Сахалинская область занимает по популярности третье-четвертое место, сообщает пресс-служба со ссылкой на представителя Минвостокразвития.