Дальний Восток готов передать 43 тысячи кв км под "дальневосточные гектары"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев – РИА Новости. На Сахалине и Курилах остаются свободными 43 тысячи квадратных километров земли, которую россияне с 1 февраля могут взять в качестве "дальневосточного гектара", сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.
На сегодняшний день заключено уже 1480 договоров на 908 гектаров. По этому показателю Сахалинская область занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе.
"Органы власти на Сахалине и Курилах готовы отработать любое количество заявок на предоставление земельных участков", — цитирует пресс-служба директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григория Смоляка.
Он отметил, что в Сахалинской области все готово для выдачи дальневосточных гектаров гражданам России.
Как показало социологическое исследование, наибольшим спросом у жителей центральных регионов страны пользуется Приморский край. Сахалинская область занимает по популярности третье-четвертое место, сообщает пресс-служба со ссылкой на представителя Минвостокразвития.