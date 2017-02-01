Кабмин выделил 2,38 млрд рублей на льготы по капремонту для пожилых граждан

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство РФ выделило 2,38 миллиарда рублей на компенсацию в 2017 году взноса на капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан, документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения. Субсидии в размере 2,38 млрд рублей распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации", — говорится в справке к документу.

Компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья: достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%.

Наибольший размер субсидий был направлен городу Москва, он получил 181,1 миллион рублей. Меньше всего выделили Чукотскому автономному округу. Ему правительство выделило 99,6 тысяч рублей.