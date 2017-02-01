Кабмин направил 500 млн рублей на обустройство парков в небольших городах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 500 миллионов рублей регионам на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 500 миллионов рублей распределены между бюджетами 72 субъектов Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также определён порядок осуществления контроля использования этих средств", — говорится в справке к документу.

Так, больше всего правительство направило в бюджет Ростовской области, регион получит 24,9 миллиона рублей. Меньше всего получил Чукотский автономный округ, в его бюджет кабмин направил 470 тысяч рублей.

Для получения субсидий регионы должны до 1 марта заключить с Минстроем соглашение, в котором будут прописаны обязательства по распределению средств между городами. До 1 апреля субъекты РФ должны утвердить правила предоставления и распределения средств между малыми городами и определить перечень получателей субсидии.

Ранее на президиуме совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев говорил, что целью данных мер является приведение "в достойный вид" городских парков российских городов примерно за пять лет.