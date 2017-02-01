СМИ: в правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство решило повысить пенсионный возраст, однако не определилось с основными параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях, пишет газета "Известия".
При этом в пресс-службе Минтруда эту информацию опровергли. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок, также заявила, что окончательного решения еще нет.
Собеседник газеты рассказал, что сейчас прорабатываются вопросы о том, насколько повысить возраст и какие категории граждан затронут изменения. По словам источника, объявить об этом решении могут уже в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.
"Известия" отмечают, что окончательного решения по параметрам реформы нет, однако существуют несколько основных проектов. Так, один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Другой вариант — сравнять его для женщин и мужчин на уровне 63 лет.
Вопрос о повышении пенсионного возраста в России обсуждается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.