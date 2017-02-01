СМИ: в правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство решило повысить пенсионный возраст, однако не определилось с основными параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях, пишет газета "Известия".

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", — приводит издание слова источника, близкого к правительству.

При этом в пресс-службе Минтруда эту информацию опровергли. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок, также заявила, что окончательного решения еще нет.

Собеседник газеты рассказал, что сейчас прорабатываются вопросы о том, насколько повысить возраст и какие категории граждан затронут изменения. По словам источника, объявить об этом решении могут уже в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

"Известия" отмечают, что окончательного решения по параметрам реформы нет, однако существуют несколько основных проектов. Так, один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Другой вариант — сравнять его для женщин и мужчин на уровне 63 лет.

Кроме того, по данным газеты, социальный блок правительства подготовил предложение повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65. При этом публично представители соцблока выступают против перемен.

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России обсуждается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.