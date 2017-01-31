"Запах сгоревшей взрывчатки стоит над городом". Война вернулась в Донецк

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Вера Костамо. На Донбассе, в прошлый четверг, 26 января, впервые с 2015 года население услышало звуки обстрелов из РСЗО "Град". Многие не поверили. Но это было только началом. О том, что сейчас происходит на территории непризнанных республик РИА Новости рассказали местные жители.

Олег, Донецк

Четверо суток Донецк сотрясается от взрывов, по ночам люди не спят. Постоянные перебои с подачей воды и электричества. По стечению обстоятельств линия фронта проходит в 5-7 километрах от центра города. За последние двое суток от обстрелов пострадало несколько школ, две больницы, котельные и силовые подстанции. Сегодня из-за обстрела более двухсот горняков с шахты Засядько не смогли подняться из лавы.

Сейчас они уже эвакуированы. Только что был в магазине: слышны удары РСЗО "Град" от нас и прилеты по Киевскому району (а дело происходит в Киевском районе). Молодежь с девочками под ручку, люди среднего возраста бегут с работы, потому что холодно, бабушки около подъездов обсуждают, что происходит. Народ спокоен. Настроение одно: "ВСУ побеждать, бить ВСУ".

© РИА Новости. Ирина Геращенко Перейти в фотобанк Силовики продолжают обстреливать Донецк, заявили в ДНР

И это не расслабленность, это наплевательское отношение к Украине. В городе не наблюдается и следов паники, порядок поддерживается органами МВД.

Дончане и сами понимают всю глубину момента, нет никаких нарушений правопорядка.

Улицы чистятся, даже в тех местах, где может прилететь подарок от ВСУ. Транспорт ходит по графику, но урезаны маршруты. Такой интенсивности огня не было вообще ни в 2014, ни в 2015 годах. Запах сгоревшей взрывчатки стоит над городом.

© AFP 2017/ Anatolii Stepanov Раненный в Донецке оператор канала Life попал в больницу

Елена, Горловка

В Горловке полная тишина, но тишина очень напряженная. Потому что все знают, что происходит в Донецке. Все очень напоминает 2015 год. В два часа на улице никого, потому что раньше с этого времени начинался обстрел.

В Донецке была в микрорайоне "Первая площадка", что там творится сложно описать. Земля ходуном ходит.

Перемирия итак не было как такового. Настроение у населения разное, двойственное. В большинстве своем люди говорят, что, наконец, что-то сдвинулась. Ситуация как-то начала меняться. Минометный пинг-понг всех очень утомил.

Позывной Лёля, Донецк

В общем, по состоянию на 15:00, из Авдеевки экстренно и практически насильно эвакуируют гражданское население. Многие не хотят уезжать. ВСУ нагнали туда огромное количество техники. Настолько много, что машины не всегда могут проехать.

Сейчас в городе просто паника и истерика. Третий день и днем, и ночью обстрелы. В Авдеевке нет света, отопления, вода еле бежит. Дом престарелых уже эвакуировали.

Там серьезная проблема в том, что Авдеевский коксохимический завод может встать. В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка.

Есть большая вероятность выброса вредных отходов производства, а это уже экологическая катастрофа. Местные это понимают.

Анна, Донецк

Объявлен особый режим по университетам, в Донецком национальном университете до 2 февраля. Студентам, постоянно проживающим в районах, примыкающих к зоне боевых действий, разрешено не посещать занятия. У школьников очно-заочная форма обучения. © AFP 2017/ Aleksey Filippov ООН призвала прекратить боевые действия в Донбассе

Сегодня было попадание в жилое многоэтажное здание, которое находилось довольно близко к школе. В целом — крайне неспокойно. Где-то в 14:00 — 14:10, к примеру, было попадание артиллерийского снаряда в Киевском районе. Погибла пожилая женщина. Просто не успела отреагировать. Все произошло неожиданно.

У нас на факультете студенты взрослые люди, многие из которых работают. Так что они не паникуют. Кто помладше — да, сегодня все в каком-то возбуждении — многие звонят близким, рассказывая, как добирались до университета. Преподаватели очень нервничают — наша преподавательница сегодня в полпятого утра смогла лечь спать — потому что всю ночь бомбили.

На остановках люди ругаются. Но видно, что привычные.

Наталья, Макеевка

Просто громко, очень громко и ничего не понятно. Я сегодня дома, знаю только то, что пишут в сети. Информации толком нет, слухи и местами паника. Вчера я ездила в город, все работало: магазины, транспорт. Есть ограничения движения транспорта в опасных районах. Вода у нас есть. Некоторые районы были обесточены — повреждены линии. © РИА Новости. Сергей Аверин Перейти в фотобанк Авдеевка без тепла и света: ситуация в Донбассе обостряется

В основном, ориентируемся по сухим сводкам. На улице Куйбышева, дом 242 — попадание в квартиру, 9 этаж, снаряд не разорвался. Проспект Партизанский, 41Б, — попадание снаряда в крышу СТО, повреждение газопровода. Улица Коминтерна — попадание снарядов около трамвайных путей. Улица Благовещенская, дом 3 (школа 117) — попадание на спортплощадке. Само здание школы уцелело. Улица Привокзальная, дом 20 — прямое попадание на четвертый этаж в третьем подъезде. Котельная депо Донецк-Северный — уничтожена прямым попаданием. Попадание на Шахтерской площади. Там выбило стекла в институте и в доме. Улица Чапаева, дом 4, — попадание во двор. Улица Неделина, дом 44 — попадание несколько снарядов легло, выбиты стекла, двери, есть жертвы…