Никифоров надеется на увеличение числа законов, регулирующих интернет

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ожидает, что число законов, регулирующих интернет-отрасль, будет расти.

"Будет больше законов. Количество пользователей увеличивается, и законов будет еще больше", — сказал Никифоров в ходе заседания комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

При этом глава Минкомсвязи отметил, что пока ему неизвестно о разработке каких-то конкретных проектов.

"Мне пока, к счастью, неизвестно ни об одном законопроекте в этой сфере в 2017 году. Просто это совершенно, мне кажется, такое ожидание, основанное на реалиях того, что происходит. Это связано с объективными причинами: смотрите, какой рост числа интернет-пользователей, регулярная аудитория интернета — 70% жителей страны. Это очень много, это огромное количество", — сказал министр.

Власти РФ уже не первый год уделяют пристальное внимание интернет-отрасли. В РФ существует множество законов в этой сфере, самый нашумевший за последние годы – так называемый "пакет Яровой", требующий от операторов связи с 1 июля 2018 года хранить весь трафик пользователей (голосовые вызовы, смс, видео- и аудио-файлы). Также сейчас внесен законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров, планируется к внесению проект по регулированию мессенджеров.