США
1.021 февраля09:15МСК
USD60.09-0.08
EUR64.29-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти Рязанской области направят на ремонт дорог 200 млн рублей

22:2431.01.2017
0950
Знаки Дорожные работы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 31 янв — РИА Новости. Руководство Рязанской области направит из регионального дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог дополнительные 200 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.

Ремонт дорог. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пензенский губернатор призвал наказывать за срыв сроков ремонта дорог

Общая сумма муниципальных дорожных фондов в Рязанской области без учета областного центра составляет на сегодняшний день 243,647 миллиона рублей. Такие данные привел 31 января на расширенном заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев.

"Этого недостаточно для того, чтобы привести дороги в районах области в нормативное состояние. Поэтому я принял решение выделить муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда 200 миллионов рублей", – сказал глава региона.

По информации правительства области, Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову установить квоты на каждый муниципалитет, при этом решающим фактором будет численность населения. Губернатор отметил, что главам администраций районов необходимо оперативно представить перечень дорог, подлежащих ремонту, и сметы по конкретным объектам в региональный минтранс.

"Условием выделения средств станет консолидирование средств дорожного фонда поселений и выставление на торги единым лотом", — информирует облправительство.

Олег Ковалев дал поручение министру транспорта и автодорог региона Андрею Савичеву провести экспертизу представленной проектно-сметной документации, а также, совместно с министром финансов области Мариной Наумовой, рассмотреть предложения глав муниципалитетов и подготовить соответствующее решение в установленном порядке. Контроль за проведением торгов и ремонтом дорог губернатор возложил на руководителей областного минтранса и минрегбезопасности, при условии — обязательного привлечения общественного контроля.

По информации министерства финансов Рязанской области, объем дорожного фонда региона составляет более 5 миллиардов рублей. Средства предназначены для содержания автодорог, их капитального ремонта, строительства и реконструкции. В середине января, в ходе обсуждения плана дорожных работ на 2017 год, губернатор особое внимание уделил вопросу контроля за эффективным расходованием средств на всех этапах строительства и ремонта автодорог, соблюдением сроков проведения работ и важности общественного контроля за качеством дорожных работ.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена