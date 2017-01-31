Власти Рязанской области направят на ремонт дорог 200 млн рублей

РЯЗАНЬ, 31 янв — РИА Новости. Руководство Рязанской области направит из регионального дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог дополнительные 200 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.

Общая сумма муниципальных дорожных фондов в Рязанской области без учета областного центра составляет на сегодняшний день 243,647 миллиона рублей. Такие данные привел 31 января на расширенном заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев.

"Этого недостаточно для того, чтобы привести дороги в районах области в нормативное состояние. Поэтому я принял решение выделить муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда 200 миллионов рублей", – сказал глава региона.

По информации правительства области, Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову установить квоты на каждый муниципалитет, при этом решающим фактором будет численность населения. Губернатор отметил, что главам администраций районов необходимо оперативно представить перечень дорог, подлежащих ремонту, и сметы по конкретным объектам в региональный минтранс.

"Условием выделения средств станет консолидирование средств дорожного фонда поселений и выставление на торги единым лотом", — информирует облправительство.

Олег Ковалев дал поручение министру транспорта и автодорог региона Андрею Савичеву провести экспертизу представленной проектно-сметной документации, а также, совместно с министром финансов области Мариной Наумовой, рассмотреть предложения глав муниципалитетов и подготовить соответствующее решение в установленном порядке. Контроль за проведением торгов и ремонтом дорог губернатор возложил на руководителей областного минтранса и минрегбезопасности, при условии — обязательного привлечения общественного контроля.

По информации министерства финансов Рязанской области, объем дорожного фонда региона составляет более 5 миллиардов рублей. Средства предназначены для содержания автодорог, их капитального ремонта, строительства и реконструкции. В середине января, в ходе обсуждения плана дорожных работ на 2017 год, губернатор особое внимание уделил вопросу контроля за эффективным расходованием средств на всех этапах строительства и ремонта автодорог, соблюдением сроков проведения работ и важности общественного контроля за качеством дорожных работ.