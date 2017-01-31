В Якутске победителями стартап-тура фонда "Сколково" стали девять проектов

ЯКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Девять проектов стали победителями российской программы стартап-тура Open Innovations Startup Tour фонда "Сколково", который прошел в Якутске с 30 по 31 января, сообщил РИА Новости директор технопарка "Якутия" Анатолий Семенов.

"Экспертное жюри Open Innovations Startup Tour фонда "Сколково" определило девять победителей. Среди них — проекты биомедицинского, индустриального и информационного направлений", — сказал Семенов.

Первое место в индустриальном треке завоевала Александра Томская за проект получения органического светодиода на основе квантовых точек оксида графена. В биомедицинском треке первенствовал Денис Антонов за проект создания роботизированного хирургического инструмента. Трифон Шейкин занял первое место в информационном направлении с системой доступа NFC.

"Разработка Александры Томской получила еще и специальный приз от компании "Алроса". Компанию заинтересовала перспектива внедрения люминесцентной спектроскопии в алмазной промышленности", — отметил Семенов.

Всего в конкурсе участвовало 42 проекта (41 из Якутии и один с Чукотки). Победители стартап-тура (все — из Якутии) вышли сразу в полуфинал международной конференции Startup Village в Иннограде "Сколково". Занявшие вторые и третьи места также получат возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами, минуя предварительный отбор.