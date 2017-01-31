Жители российских городов занимают очередь за "дальневосточным гектаром"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга, планы на получение "дальневосточного гектара" активнее остальных строят в Калининграде, на Урале и даже в Краснодаре. Почему южанам, в том числе исторически, близок Дальний Восток, какие возможности открывает для россиян "дальневосточный гектар" и как их правильно применить, рассказал РИА Новости заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Первого февраля стартует третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала, по итогам двух первых этапов реализации закона на "дальневосточный гектар" подано свыше 36 тысяч заявок. Дальневосточники получили более 4,8 тысячи участков, почти столько же находятся на стадии оформления.

Кусочек Дальнего Востока



Наибольший интерес к "дальневосточному гектару", по словам Качаева, испытывают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининграда и Свердловской области.

"Интерес жителей Краснодарского края объясняется дефицитом земли на юге России. Люди там работящие. Если вспомнить столыпинские времена, переселялись на Дальний Восток в основном с юга России и Украины, из украинских губерний тогдашней Российской империи. Поэтому интерес южных регионов — именно к сельскому хозяйству, к свободным земельным ресурсам", — пояснил Качаев.

Он убежден, что южане оценили перспективы ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке. "Там хорошие климатические условия. Определенные культуры очень хорошо растут, например, соя. И спрос на них высокий, как на территории Дальнего Востока, куда большая часть продуктов питания завозится, так и в сопредельных странах, поэтому перспективы ведения именно сельского хозяйства на таких небольших участках (один гектар – ред.) хорошие для удовлетворения потребностей местного населения в местных продуктах", — пояснил Качаев.

Интерес столичных регионов, по его мнению, обусловлен в первую очередь рекреационными возможностями Дальнего Востока. "Там очень красивая природа, поэтому интересен доступ к различным природным объектам: море, гейзеры, большие пространства — охота, рыбалка. Плюс обуславливается еще возможностью реализации каких-то инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Все-таки концентрация финансовых ресурсов в столичных регионах высокая, и люди рассматривают Дальний Восток как возможность самореализации именно в сфере бизнеса", — отметил Качаев.

Что же касается Свердловской области, то так как регион относится к списку промышленных, интерес уральцев связан с экологическими возможностями, уверен Качаев.

Получение гектаров позволит трудоустроиться дальневосточникам. "Если туда приезжают жители с европейской части России, они создают рабочие места для местных жителей. Это возможность начать работу на новых предприятиях, в новых организациях в сельском хозяйстве или в сфере услуг. А также в сфере строительства, производства строительных материалов. А дальше — функционирование и обслуживание этого бизнеса, соответственно, это все возможности трудоустройства для граждан – жителей Дальнего Востока", — подчеркнул замминистра.

Новые населенные пункты



По данным замминистра, около 20% от общего объема составляют коллективные заявки. Их в соответствии с законом до 1 февраля имели право подавать только жители регионов Дальнего Востока.

"То есть это до десяти человек объединились, подали совместно эту заявку, получили участок площадью до 10 гектар в пользование. Часто объединение происходит не только в рамках семьи. Люди собираются вести совместный бизнес, совместно эту территорию обустраивать. Может быть, у них различные роли по освоению этого участка: кто-то деньги будет вкладывать, кто-то будет физически работать, кто-то будет обслуживать объекты на ней. Мы видим серьезные перспективы в создании именно таких кооперативных форм, а в перспективе — и отдельных поселений", — заявил Качаев.

По его данным, в каждом регионе уже определились территории, где теоретически могут возникнуть такие новые поселения. "Такие точки есть в каждом регионе. На Сахалине, например, участки сконцентрированы в прибрежных территориях. Концентрация участков сейчас наблюдается ближе населенным пунктам или крупным объектам инфраструктуры, где будет достаточно просто и дешево обустроить свой участок коммуникациями", — сказал Качаев. По его сведениям, больше всего коллективных заявок подано в Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и на Сахалине.

Закон предоставляет право регионам содействовать гражданам в подведении коммуникаций и обустройстве земельных участков инфраструктурой в местах концентрации полученных "дальневосточных гектаров". Но регионам для решения этой задачи понадобится время. "Регионы и муниципалитеты планируют свою деятельность на несколько лет вперед. Они запланировали линии электропередач, дороги, на них запланировали деньги и в соответствующие программы включили эти объекты. Теперь в срочном порядке надо эти планы менять. Задача регионов – скорректировать эти планы, включить туда необходимые объекты для обустройства новых территорий", — отметил Качаев.

Точный расчет



Разводить слонов или пытаться заниматься другими экзотическими видами деятельности на "дальневосточном гектаре" никто не планирует. К формированию бизнес-планов дальневосточники подходят ответственно.

"На самом старте проекта для нас было новостью, что очень много участков берут для пчеловодства, особенно в Амурской и Еврейской автономной областях. Были пилотные муниципальные образования, в которых больше 50% участков брали именно для пчеловодства. Стали смотреть, в чем причина. Оказалось, весь этот мед потребляет Китайская народная республика. Хорошие с КНР связи налажены, поэтому в этих двух регионах Дальнего Востока производство меда поставлено на промышленные рельсы. Благодаря закону о "дальневосточном гектаре" пасечники, получившие земельные участки летом, первый урожай собрали уже к осени", — поделился Качаев.

"Есть, кстати, предложения по созданию питомника по выращиванию хвойных деревьев, что поможет решить проблему лесовосстановления. Я не считаю, что это что-то такое экзотическое, это просто проявление нашего предпринимательского духа. У нас народ с предпринимательской жилкой. Никто не ограничивает человека в выборе того вида использования, которое он собирается реализовывать (на "дальневосточном гектаре"). Это было нашим принципиальным условием", — добавил замминистра.

Согласно закону, между подачей заявки на гектар и получением подтверждающих права документов сегодня должно проходить в среднем около двух месяцев. "В соответствии с законом у нас двадцать дней на рассмотрение заявки, потом месяц на то, чтобы гражданин подписал договор на безвозмездное пользование этим участком. После этого он его отправляет в уполномоченный орган, орган подписывает со своей стороны и регистрирует право пользования земельным участком", — уточнил Качаев. С учетом ажиотажа, который специалисты Минвостокразвития ожидают с 1 февраля, соблюдение сроков рассмотрения заявлений буден находится на особом контроле.

Решаются проблемы, копившиеся годами



По словам замминистра, есть такая проблема, как, например, отсутствие в государственном кадастре четких границ у раннее учтенных участков. "Когда вы подаете заявку из Москвы, то вы вполне можете попасть на такой участок, на карте его нет. Только орган местного самоуправления может выявить наложение земельных участков. Чтобы избежать отказов по подобным поводам, нужно провести огромную работу по установлению границ ранее учтённых участков и внесению их на публичную кадастровую карту. Вот эту работу, которую не делали десятилетиями, сейчас мы вынуждены в экстренном порядке проводить", — сказал Качаев.

"Проект проявил узкие места, и коллеги из Росреестра эти задачи начинают решать. По крайней мере, на Дальнем Востоке начнем, потом предлагаемые решения, возможно, будут применены на территории всей Российской Федерации. В любом случае это задача на несколько лет", — сказал Качаев.

Проверками мучить не станут



Отчитываться о том, как осваивается "дальневосточный гектар", перед многочисленными комиссиями не придется, заверил Качаев. Предполагается, что точно так же, как человек подавал заявление на получение земельного участка, он через свой личный кабинет в федеральной информационной системе будет декларировать то, как он осваивает, использует этот земельный участок, будет прикладывать подтверждающие документы.

"В течение первого года после получения гражданин еще может думать о виде использования этого земельного участка. По истечению года он должен проинформировать уполномоченный орган о выбранном виде использования участка. Дальше у него еще два года на то, чтобы этот земельный участок начать осваивать, и только на третий год он подает декларацию. При этом критерии степени освоенности в законе пока не установлены", — заметил Качаев.

Он сообщил, что подобные критерии еще предстоит разработать. "Относительно понятно для тех видов использования, где строится дом. Надо показать, что ты сделал проект, получил разрешение на строительство, что ты его построил и ввел в эксплуатацию, тебя подключили к электричеству, к сетям и так далее. Этого будет достаточно для того, чтобы сказать, что ты освоил земельный участок. По сельскохозяйственным землям тоже есть соответствующий порядок определения освоения земельного участка. Наверное, будут сложности с тем, каким образом будет подтверждаться использование земельного участка, например, пчеловодом", — считает Качаев.

По его мнению, в подобной ситуации важно избежать необоснованного изъятия земельных участков по истечении пяти лет, когда человек реально вел какую-то деятельность на этом участке.

Отказ должен быть обоснованным



Не все заявители становятся счастливыми обладателями "дальневосточного гектара". По словам замминистра, изначально доля отказов составляла около 35-40%. "Сейчас он снизился до 20%. Это удалось сделать в течение полутора-двух месяцев. При условии активной работы в регионах с заявителями и отображением в федеральной информационной системе границ неучтённых участков, мы сможем обеспечить дальнейшее снижение количества отказов", — пообещал Качаев.

Принципиальный момент для претендентов на "дальневосточный гектар" в случае отказа — убедиться, что это произошло на законных основаниях, отметил он. "Вам отказывают с обязательным указанием причины — ссылка на соответствующий пункт, статью закона. Когда орган местного самоуправления вам присылает отказ, там должно быть указано, что, к примеру, вы при выборе участка попали на территорию традиционного природопользования коренных малочисленных народов или территорию месторождения. Если вдруг вы сомневаетесь в причине отказа, можно отправить уточняющий запрос к властям региона, чтобы они пояснили, какими документами они руководствовались при отказе. Вам обязаны ответить", — советует Качаев.

Второй вариант решения – обращение в прокуратуру, где также должны проверить факт обоснованности отказа. "Тогда сотрудники прокуратуры смотрят документы, соглашаются или не соглашаются с местными властями, и уведомляют заявителя о результатах проверки", — сказал замминистра.

Как квартиру



Специалисты Минвостокразвития призывают россиян брать участки на Дальнем Востоке и даже обещают оказать всевозможную поддержку, но напоминают о благоразумии.

"Прежде всего, самому гражданину до выбора участка необходимо проверить, где уже создана необходимая инфраструктура или сколько она может строиться. Потому что, может, он просто даже физически не сможет реализовать свой проект в той точке, где он выбрал. И, возможно, просто необходимо скорректировать местоположение участка, что будет и дешевле, и быстрее для реализации планов", — предупредил Качаев.

"Мы всегда приводим пример с покупкой квартиры. Мы же оцениваем разные районы, расположение школы, больницы, магазинов, выясняем, какие соседи рядом живут. Все эти вопросы, которые в обычной жизни мы в отношении выбора квартиры задаем, нужно гражданину задать в отношении его земельного участка. Стоит очень ответственно к этому вопросу подходить, в ажиотаж не впадать. Семь раз отмерь, потом только выбери участок!" — считает замминистра.