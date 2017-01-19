Росздравнадзору разрешат проводить контрольные закупки лекарств

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минздрав начал разработку законопроекта, который разрешит проводить контрольные закупки с целью оперативного выявления недоброкачественных лекарств. Соответствующее уведомление размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Наделение Росздравнадзора правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные средства, в том числе относящиеся к наркотическим средствам и психотропным веществам, и медицинские изделия, а также наиболее эффективно устанавливать случаи нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг", — отмечается в сопроводительных материалах.

Предполагается, что документ может вступить в силу уже в июне 2017 года.