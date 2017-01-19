Экспертная группа отклонила петицию об отмене "пакета Яровой"

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Экспертная рабочая группа федерального уровня при правительстве РФ отклонила петицию об отмене "пакета Яровой", говорится в итоговом документе по итогам обсуждения петиции экспертной рабочей группой.

Рассмотрение набравшей более 100 тысяч голосов петиции, требующей отменить принятый ранее антитеррористический пакет законов, прошло в четверг.

"Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить… Решение принято", — озвучил итоги голосования министр Открытого правительства Михаил Абызов, возглавляющий экспертную рабочую группу.

Он уточнил, что против проекта решения об отклонении петиции проголосовало 2 человека.

"Экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию, посчитав изложенные в ней требования некорректными, доводы — необоснованными, а разработку законодательного акта по реализации инициативы — нецелесообразной", — говорится в итоговом документе по итогам обсуждения петиции.

В документе также указывается, что "реализация закона не влечет последствий, изложенных авторами инициативы".

Выступая на заседании, член думского комитета по транспорту и строительству Олег Нилов предложил "отменить закон и больше не упоминать его в такой редакции". Напротив, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, высказал позицию инициативу не поддерживать и отклонить петицию, "но при этом дать рекомендации министерствам и ведомствам".

Проект итогового решения содержит ряд рекомендаций для Госдумы, Верховного суда РФ и правительства РФ по дальнейшей работе с законом. В частности, правительству предлагается провести дополнительную оценку технических, организационных, финансовых и других аспектов применения норм закона, а также сократить объем хранимой информации и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.

Госдуме предложено рассмотреть вопрос об исключении расширенного толкования понятий "миссионерская деятельность", "экстремизм" и "оскорбление религиозных чувств верующих".

Президент РФ в июле подписал пакет антитеррористических законов, который, в частности, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей (разговоров, переписки, фото-, видео- и звуковых файлов), чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.