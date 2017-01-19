В Черном море при подготовке к крещенским купаниям нашли самолет времен ВОВ
16:5919.01.2017
(обновлено: 18:52 19.01.2017)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Водолазы МЧС России при подготовке к крещенским купаниям в Черном море обнаружили три авиабомбы и военный самолет времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточнятся, что авиабомбы, предположительно, принадлежат к типу ФАБ-100. Самолет же, по предварительным данным, оказался американским двухмоторным бомбардировщиком А-20 "Дуглас". Такие самолеты США поставляли в СССР по ленд-лизу. А-20 "Дуглас" был вооружен тремя крупнокалиберными пулеметами и мог нести до 900 килограммов боезапаса.
Отмечается, что самолет нашли при обследовании авиабомб примерно в восьмистах метрах от берега на глубине 15-20 метров. У "Дугласа" не хватает носовой части, а сам он лежит перевернутый вверх шасси.
В ближайшее время водолазы поднимут и обезвредят авиабомбы. При этом подъем самолета будет проходить совместно со специалистами ВМФ Минобороны, поскольку он имеет высокую историческую ценность.
Ранее СМИ сообщили о находке самолета А-20 "Дуглас" во время поисковой операции после крушения Ту-154 в районе Сочи.
Это уже не первая за последний год "черноморская" находка самолета времен ВОВ. Так, летом поисковая экспедиция Минобороны подняла со дна Керченского пролива штурмовик Ил-2 с бортовым номером 4057, сбитый немцами 8 ноября 1943 года.
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