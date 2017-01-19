Минкомсвязь согласовала с силовиками сроки хранения информации операторами

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Минкомсвязь согласовала с силовыми ведомствами возможное снижения в десять раз объема хранения информации в рамках "пакета Яровой", рассказал замглавы министерства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы в правительстве.

При этом ведомство рекомендовало отклонить петицию об отмене "пакета Яровой".

Кроме того, по словам Волина, переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, будет поэтапным.

"У нас есть понимание того, что с 12 часов на полгода переход можно производить не сразу же. Поэтому переход можно производить постепенно, то есть сначала углубить срок хранения до недели, потом до двух и так далее", — уточнил Волин.

По его словам, таким образом снимутся опасения "по поводу нарастающих расходов со стороны операторов связи и со стороны возможного банкротства участников рынка".

Президент России в июле 2016 года подписал пакет антитеррористических законов, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Закон вызвал резкую критику телеком-операторов, которые заявляли, что его выполнение потребует расходов, превосходящих их выручку. Глава государства поручил правительству подготовить проекты нормативных актов для минимизации возможных рисков.

В конце прошлого года Минкомсвязь подготовила проекты таких актов. Срок хранения информации в них остался прежним — полгода. Проект предусматривает, что сотовые операторы будут обязаны обеспечить объем хранилища 1 Пбайт на каждый Гбит/с емкости введенного в эксплуатацию узла связи, а с 2019 года объем хранилища будет увеличен до 2 Пбайт на каждый Гбит/с емкости.

Петиция за отмену "пакета Яровой" всего за месяц набрала 100 тысяч голосов, необходимых проектам федерального уровня для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. В тексте петиции отмечается, что "данный закон требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов".