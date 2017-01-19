Минкомсвязь согласовала с силовиками сроки хранения информации операторами

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Минкомсвязь согласовала с силовыми ведомствами возможное снижения в десять раз объема хранения информации в рамках "пакета Яровой", рассказал замглавы министерства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы в правительстве.
Кроме того, по словам Волина, переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, будет поэтапным.
"У нас есть понимание того, что с 12 часов на полгода переход можно производить не сразу же. Поэтому переход можно производить постепенно, то есть сначала углубить срок хранения до недели, потом до двух и так далее", — уточнил Волин.
По его словам, таким образом снимутся опасения "по поводу нарастающих расходов со стороны операторов связи и со стороны возможного банкротства участников рынка".
Президент России в июле 2016 года подписал пакет антитеррористических законов, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.
Закон вызвал резкую критику телеком-операторов, которые заявляли, что его выполнение потребует расходов, превосходящих их выручку. Глава государства поручил правительству подготовить проекты нормативных актов для минимизации возможных рисков.
Петиция за отмену "пакета Яровой" всего за месяц набрала 100 тысяч голосов, необходимых проектам федерального уровня для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. В тексте петиции отмечается, что "данный закон требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов".