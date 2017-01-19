Эксперт: борьба с табаком улучшает демографию в России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заслуженный врач РФ, член комитета СФ по социальной политике Лариса Тюрина считает, что борьба с табаком помогает демографическому росту в стране, при этом на 8% сократилась общая распространенность табакокурения, а употребление табака среди подростков 13-15 лет снизилось практически вдвое.

Министерство финансов России не поддержало подготовленный Минздравом проект антитабачной концепции до 2022 года из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами, сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Мне как медику очень понятна позиция министерства здравоохранения, которая действительно помогает развитию демографической ситуации на территории РФ, потому что вы все знаете, что сейчас… есть положительный, естественный прирост нашей страны, и это достигается большими усилиями, в том числе и (благодаря — ред.) тем мерам, которые принимает Минздрав и вся страна по профилактике табакокурения, а значит, по профилактике смертности от причин, которые обуславливают никотин и табак — это все… вклад в нашу копилку демографическую", — сказала Тюрина в четверг в ходе пресс-конференции "Антитабачная концепция Минздрава: что ожидает курильщиков?"

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

Нет, оставьте курильщиков в покое

Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Результаты Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? 20.9% Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

22.3% Нет, оставьте курильщиков в покое

18.9% Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

37.9% Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Все опросы Голосовать

По ее словам, 70% и даже 71% от всех онкологий занимают случаи смертности, пусковым моментом для которых является никотин, что 42% смертности от заболевания легких тоже обусловлены этой причиной и 10% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний тоже.

"Поэтому, безусловно, то, что делает министерство здравоохранения последовательно и системно — это, конечно, в интересах нашего населения, в интересах наших жителей, в интересах того, чтобы наши жители жили дольше, чтобы конституционное право на охрану здоровья и на более высокий уровень здоровья наши граждане имели", — пояснила Тюрина.

Именно поэтому, отметила она, с 2010 года началась системная работа по борьбе с табакокурением, а с 2008 года Минздрав стал членом рамочной конвенции ВОЗ и разработал в 2010 году первую концепцию осуществления госполитики противодействия потребления табака до 2015 года. "Самым действенным механизмом в борьбе с табаком явилось принятие закона антитабачного в 2013 году, это позволило уже иметь положительные цифры в состоянии здоровья нашего населения. По общей распространенности табакокурения (сокращение — ред.) на 8% — с 39% до 31%, что касается подростков с 13 до 15 лет, снизилось с 27% до 13%, практически вдвое, это очень существенно, это радует и медиков и всех родителей", — заключила Тюрина.

В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Кроме того, министерство предлагает полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем ряд экспертов уже заявили, что последнее предложение противоречит нормам Конституции России.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева во вторник заявила журналистам, что Минздрав не получал отрицательных отзывов на проект антитабачной концепции от профильных ведомств — Минтруда и Минобрнауки.