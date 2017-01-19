В Подмосковье планируют отремонтировать более 380 автодорог в 2017 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 380 автомобильных дорог планируется отремонтировать в Московской области в 2017 году, сообщил министр правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков.

"По ремонту дорог на предстоящий сезон. У нас подготовлен полностью план ремонта и по муниципальным дорогам и по региональным дорогам. По региональным — это будет 385 дорог общей протяженностью 1,5 тысячи километров", — сказал Тресков в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Он отметил, что при составлении плана ремонта на 2017 год, порядка 25% денежных средств было направлено на ремонт дорог, включенных в план по желаниям граждан, с учетом мнений на портале "Добродел".

"Вот 60 дорог уже включено в план, это чисто по обращениям граждан, на основании "Добродел". И 33 автомобильные дороги — региональные — это почти весь объём обращений граждан по региональным дорогам, они ещё обрабатываются и еще будут учтены. То есть, мы активно работаем с "Добродел" и учитываем мнение граждан", — сказал Тресков.

Интернет-портал правительства Московской области "Добродел" — единая книга жалоб, которая максимально упрощает жителям РФ процедуру написания обращений в адрес местных органов самоуправления. С помощью онлайн-ресурса "Добродел" можно не только сообщить по проблеме, но и дать "обратную связь", или выразить благодарность, если проблема была решена.