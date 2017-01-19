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Общество

Комитет ГД поддержал совершенствование порядка госзакупок лекарств

13:2919.01.2017
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Таблетки. Архивное фото
© Fotolia/ viperfzk

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка процедур госзакупок товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, в том числе лекарств. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 27 января.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia/ cat_111
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Документ устанавливает, что при закупках топлива или отдельных видов товаров по перечню, который утверждается правительством РФ, участники закупки обязаны представить заказчику документы, подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту.

Законопроект разработан правительством РФ в целях совершенствования процедур закупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой помощи, а также продовольствия.

Директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов пояснил на заседании комитета, что перечень товаров (работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться актом правительства, а не фиксироваться в законе.

Правительство, по его словам, определяя перечень товаров (работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры четко должно определить по каждому товару (работе, услуге) какими дополнительными документами поставщик будет подтверждать свою способность исполнить контракт по предложенной сниженной цене.

"В такой редакции норма должна работать и не создавать ни дополнительных издержек бизнеса, ни коррупционных рисков в отношении государственных заказчиков. Считаем, что норма полезная, устраняет существующую правовую неопределенность и направлена на дальнейшее развитие такого важного нововведения контрактной системы, как антидемпинговая мера", — заявил Чемерисов.

Сейчас в случае, если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25% и более ниже его начальной (максимальной) цены, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта.

Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Причем такое обоснование может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

Мониторинг практики применения этой нормы выявил ряд недостатков. К ним, в частности, относятся неопределенность критериев принятия заказчиком решения о возможности исполнения контракта участником закупки и последствий признания невозможности такого исполнения, а также высокая нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.

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