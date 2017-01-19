В Кремле не стали комментировать ситуацию с мигалкой на автомобиле Сечина

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что на автомобиле главы "Роснефти" Игоря Сечина якобы установлена "мигалка", отметив, что это не вопрос Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Сечин использует автомобиль со спецсигналом. Издания отмечали, что Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставило стороннее ведомство, например, ФСО. Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, отвечающий за общение со СМИ, заявил Би-би-си, что Сечин, являясь ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, имеет право на "мигалку" и спецавтомобиль как государственный чиновник.

"Вы знаете, это не наш вопрос, я не обладаю информацией, не знаю", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации о "мигалке" на машине Сечина и правила, которые позволяют устанавливать спецсигналы.