Мособлдума приняла законопроект о единой расцветке такси

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мособлдума на заседании в четверг приняла законопроект о введении единой цветовой гаммы для такси: теперь легковые автомобили такси должны быть белого цвета с желтой и серой полосами.

Предлагается установить для такси единую белую цветовую гамму с нанесением на боковых поверхностях автомобиля полосы желтого цвета, имеющей светоотражающие свойства, а также полосы серого цвета в нижней части кузова. Аналогичная цветовая гамма используется автобусным парком "Мострансавто".

"Установление данного цвета в такси позволит создать единый узнаваемый проект общественного транспорта в Московской области и будет являться визитной карточкой общественного транспорта на её территории", — заявил в докладе заместитель министра транспорта Московской области Андрей Середнёв.

По его словам, это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг. Позволит выделять такси в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

"Цветовая гамма будет способствовать регулированию транспорта. У контролирующих органов появится возможность визуально отличить легковое такси, которому было выдано разрешение, от нелегального, что приведет к сокращению теневого сектора", — добавил он.

Как отмечается, при разработке изменений было принято во внимание мнение таксомоторных организаций. Нанесение цвета не повлечет существенной нагрузки на организации и составит порядка 3 тысяч рублей.

В ходе заседания 39 депутатов проголосовало за, 1 – против. "Законопроект принят", — заключил, в свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.