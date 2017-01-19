Комитет ГД одобрил проект о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять Госдуме во втором чтении законопроект о декриминализации побоев близких лиц.
65.9%Поддерживаю - за побои в семье сейчас наказывают жестче, чем за насилие на улице
11.5%Это только развяжет руки домашним тиранам
22.5%Зависит от ситуации: тяжелые случаи насилия должны караться уголовно
По действующей норме за такие действия предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
Один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.
"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.