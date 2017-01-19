Комитет ГД одобрил проект о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять Госдуме во втором чтении законопроект о декриминализации побоев близких лиц.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона, которым была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

По действующей норме за такие действия предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.