Похищенного в Подмосковье ребенка перевели из больницы в Дом ребенка

КРАСНОГОРСК (Московская область), 19 янв — РИА Новости. Ребенка, которого похитили два года назад в Подмосковье, в среду перевели в Дом ребенка из больницы, где он проходил обследование, сказала замминистра здравоохранения региона Ирина Солдатова на заседании рабочей группы.
"В удовлетворительном состоянии он был направлен в Дом ребенка, в учреждение Минздрава Московской области, где необходимо наблюдение таких детей, они должны наблюдаться психологом, при необходимости психиатром, неврологом, под постоянным наблюдением специалистов и педиатров. Он не получает никакого лечения, не нуждается в назначении каких-либо препаратов, его все показатели физические и психоневрологические соответствуют его возрастной норме", — добавила Солдатова.
По словам психолога, который наблюдал за мальчиком, ребенок хорошо развит и адаптирован для своего возраста. Он также отметил, что мальчик не задавал вопросов о родителях.
Как отметила замминистра образования Подмосковья Людмила Овечкина, сейчас проходит процедура оформления необходимых документов.
По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.
Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.