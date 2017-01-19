Похищенного в Подмосковье ребенка перевели из больницы в Дом ребенка

КРАСНОГОРСК (Московская область), 19 янв — РИА Новости. Ребенка, которого похитили два года назад в Подмосковье, в среду перевели в Дом ребенка из больницы, где он проходил обследование, сказала замминистра здравоохранения региона Ирина Солдатова на заседании рабочей группы.

"Состояние ребенка удовлетворительное, ребенок полностью был обследован, потому что, хочу подчеркнуть тот факт, что он не наблюдался на протяжении всей своей жизни ни в одном медицинском учреждении, ни разу не сдавал анализы", — сказала Солдатова.

"В удовлетворительном состоянии он был направлен в Дом ребенка, в учреждение Минздрава Московской области, где необходимо наблюдение таких детей, они должны наблюдаться психологом, при необходимости психиатром, неврологом, под постоянным наблюдением специалистов и педиатров. Он не получает никакого лечения, не нуждается в назначении каких-либо препаратов, его все показатели физические и психоневрологические соответствуют его возрастной норме", — добавила Солдатова.

По словам психолога, который наблюдал за мальчиком, ребенок хорошо развит и адаптирован для своего возраста. Он также отметил, что мальчик не задавал вопросов о родителях.

Как отметила замминистра образования Подмосковья Людмила Овечкина, сейчас проходит процедура оформления необходимых документов.

"В первую очередь мы, конечно, оформляем юридические документы на этого ребенка: это свидетельство о рождении, регистрация. Сейчас мы будем обращаться в суд с целью признания утратившим силу решения суда о признании ребенка без вести отсутствующим, вместе с медиками будем оформлять медицинские документы и в том числе медицинский полис", — сказала Овечкина.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.