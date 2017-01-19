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Общество

Похищенного в Подмосковье ребенка перевели из больницы в Дом ребенка

12:0419.01.2017
(обновлено: 13:54 19.01.2017)
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Дом-интернат №4 в Павловске
© РИА Новости. Алексей Даничев
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 19 янв — РИА Новости. Ребенка, которого похитили два года назад в Подмосковье, в среду перевели в Дом ребенка из больницы, где он проходил обследование, сказала замминистра здравоохранения региона Ирина Солдатова на заседании рабочей группы.

Ребенок. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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В ОП просят не лишать украденного ребенка-отказника общения с новой семьей
"Состояние ребенка удовлетворительное, ребенок полностью был обследован, потому что, хочу подчеркнуть тот факт, что он не наблюдался на протяжении всей своей жизни ни в одном медицинском учреждении, ни разу не сдавал анализы", — сказала Солдатова.

"В удовлетворительном состоянии он был направлен в Дом ребенка, в учреждение Минздрава Московской области, где необходимо наблюдение таких детей, они должны наблюдаться психологом, при необходимости психиатром, неврологом, под постоянным наблюдением специалистов и педиатров. Он не получает никакого лечения, не нуждается в назначении каких-либо препаратов, его все показатели физические и психоневрологические соответствуют его возрастной норме", — добавила Солдатова.

По словам психолога, который наблюдал за мальчиком, ребенок хорошо развит и адаптирован для своего возраста. Он также отметил, что мальчик не задавал вопросов о родителях.

Как отметила замминистра образования Подмосковья Людмила Овечкина, сейчас проходит процедура оформления необходимых документов.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia/ haveseen
СК: женщина воспитывала похищенного из роддома Дедовска ребенка как родного
"В первую очередь мы, конечно, оформляем юридические документы на этого ребенка: это свидетельство о рождении, регистрация. Сейчас мы будем обращаться в суд с целью признания утратившим силу решения суда о признании ребенка без вести отсутствующим, вместе с медиками будем оформлять медицинские документы и в том числе медицинский полис", — сказала Овечкина.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.

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Общество
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3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • prolapc
    Женщина, похитившая ребенка нарушила закон. Но она воспитывала и окружая вниманием малыша .
    Наверное этот тот случай, когда в индивидуальном порядке женщина должна быть помилована, и ребенок возвращен в семью, в которой он воспитывался с рождения.
    12:49
    19.01.2017
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  • asya.maslova
    Да уж...Плохо только то, что она его похитила, но если воспитывала как своего , ребенок здоров, развит, ей нужно помочь в оформлении усыновления, а не в тюрьму... У ребенка была заботливая семья, которую теперь хотят заменить дет.домом. Психологическая травма может быть как раз из-за действий гос.органов.
    13:26
    19.01.2017
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