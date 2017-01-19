В России более 1,8 миллиона человек приняли участие в Крещенских купаниях

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 1,8 миллиона человек приняли участие в Крещенских купаниях по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего на Крещение по всей стране оборудовано почти 4 тысячи мест для купания. Обряд омовения совершили более 1,8 миллиона человек", — сказал представитель пресс-службы.

По данным МЧС, в 2016 году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 миллиона человек.

Крещенские купания продолжатся и в течение дня. Для обеспечения безопасности задействована общая группировка численностью более 42,4 тысячи человек — это не только сотрудники МЧС, но и других служб. Подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности.

"Никаких происшествий во время праздничных крещенских мероприятий не допущено", — сообщили в министерстве.

Каждое место организованного купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением.