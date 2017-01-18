В Совфеде поддерживают предложения по ограничению рекламы чипсов и колбасы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддерживает предложение Минздрава РФ ограничить рекламу шоколадных батончиков, чипсов, газировки и колбасы.

Ранее Минздрав опубликовал стратегию по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая включает в себя меру по ограничению по времени рекламы колбасы, шоколада и газировки на российском телевидении.

"Поддерживаю эти предложения Минздрава, все меры рекламирующего, пропагандистского характера, которые пропагандируют здоровый образ жизни, нужно поддерживать. При этом, как контрмера — должны быть предупреждения в отношении тех продуктов, которые могут нанести вред здоровью", — заявил Рязанский РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что часто красивая этикетка вводит в заблуждение покупателей, которые считают, что этот продукт полезен для здоровья.

Комментируя инициативы Минздрава о том, что на бутылке водки должна быть предупредительная надпись, Рязанский напомнил, что уже сейчас на каждой водочной этикетке и любых спиртных напитков содержится надпись о вреде для здоровья при чрезмерном употреблении вино-водочной продукции. "Видимо, предлагается писать о вреде для здоровья при употреблении водки более крупным, броским шрифтом, как на пачке сигарет", — предположил сенатор.

Он поддержал все предложенные Минздравом ограничительные меры, отметив, что необходимо идти по пути здорового образа жизни для граждан. В качестве примера парламентарий привел антитабачный закон, реализация которого привела к снижению количества курильщиков.