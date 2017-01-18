ИРИ назвал раздутой информацию об увольнении сотрудников

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Информация об увольнениях сотрудников Института развития интернета (ИРИ) раздута, заявила РИА Новости пресс-секретарь ИРИ Оксана Ткачева.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что ИРИ увольняет большинство своих сотрудников из-за сокращения финансирования. Председатель совета ИРИ Герман Клименко сказал газете, что ИРИ нормально функционирует, а увольнения – это обычные кадровые изменения. Он уточнил, что в организации сейчас работают 11-12 человек и речь идет об уходе всего нескольких человек.

Пресс-секретарь ИРИ сказала, что информация об увольнениях раздута, и речь идет о прекращении трудовых отношений с несколькими сотрудниками.

"Я и мои штатные коллеги работаем, планы есть, будут новые темы, а информация об увольнениях скорее раздута. Это просто прекращение трудовых отношений с некоторыми сотрудниками по завершении проектов", — сказала Ткачева.

ИРИ был создан в 2015 году по инициативе бывшего замруководителя администрации президента РФ, а ныне председателя Госдумы Вячеслава Володина. Учредителями ИРИ стали Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз и РОЦИТ. ИРИ должен был стать площадкой, где технологические компании могли бы обсуждать проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками.

По данным источника "Ведомостей", годовые затраты ИРИ составляли примерно 40-50 миллионов рублей, объем финансирования был сопоставим. Эти средства шли в основном на организацию тематических интернет-форумов.